Forum économique d’automne 2026 : promouvoir la logistique verte et la production avancée

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le docteur Bui Ba Nghiem, expert principal du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, face à l’expansion des échanges commerciaux, le Vietnam doit renforcer ses capacités logistiques en conséquence afin de favoriser le développement de services à plus forte valeur ajoutée.



Il a proposé cinq orientations prioritaires : perfectionner le cadre institutionnel et les mécanismes de coordination ; organiser le transport multimodal ; développer les applications de logistique numérique associées à la gestion des émissions ; définir des trajectoires de verdissement adaptées permettant aux petites et moyennes entreprises d’y participer ; et expérimenter des chaînes logistiques vertes dont les résultats sont mesurables, en vue de leur généralisation.



Il convient notamment de privilégier les connexions entre les zones industrielles, les bassins de matières premières et les centres logistiques, d’une part, et les ports maritimes, les aéroports et les postes-frontières, d’autre part. La normalisation et le partage des données entre les acteurs permettraient d’optimiser le transport, de réduire les temps d’attente, d’économiser du carburant et de diminuer les émissions.



Le docteur Bui Ba Nghiem a également proposé d’étudier la mise en œuvre de deux projets pilotes : un corridor logistique vert reposant sur la coordination numérique et reliant les zones de production à Cai Mep – Thi Vai, ainsi qu’une chaîne du froid pour les produits agricoles du delta du Mékong intégrant des outils de surveillance numérique et de traçabilité.



Du point de vue de la compétitivité internationale, Ishita Dhamani, associée principale au sein des services de conseil d’Ernst & Young, a souligné qu’une usine pouvait fonctionner efficacement et fabriquer des produits de qualité, mais que des systèmes logistiques mal coordonnés, ne répondant pas aux exigences environnementales ou incapables de démontrer la traçabilité des émissions de carbone, risquaient malgré tout d’empêcher l’entreprise de satisfaire aux attentes des marchés.



Selon elle, le développement durable et le renforcement de la compétitivité sont étroitement liés et se renforcent mutuellement. Les données constituent un socle essentiel reliant les activités de production, la logistique et l’énergie. Elles ne servent pas uniquement à la gestion, mais deviennent également un facteur de compétitivité pour les entreprises et l’ensemble de l’écosystème économique.



Le Vietnam doit développer les infrastructures numériques ainsi que les systèmes logistiques recourant à des énergies propres et générant peu d’émissions. La coordination entre les secteurs public et privé joue un rôle essentiel dans la construction et l’expansion d’un écosystème de logistique verte, a-t-elle ajouté.



Parallèlement à la logistique verte, le développement de la production avancée est considéré comme un levier important pour accroître la productivité, la compétitivité et la valeur ajoutée des entreprises vietnamiennes au sein des chaînes de valeur mondiales.



Selon Kyriakos Triantafyllidis, directeur de la production avancée et des chaînes d’approvisionnement au Forum économique mondial, la production avancée s’impose progressivement comme l’un des principaux moteurs de croissance de la nouvelle économie.



Face aux mutations de l’environnement économique mondial, les grandes entreprises industrielles restructurent leurs activités en diversifiant leurs sites de production et en élargissant leurs réseaux de fournisseurs. Elles accélèrent également le recours à l’intelligence artificielle, à l’analyse avancée des données et aux outils numériques afin d’améliorer la transparence et d’accélérer la prise de décision.



S’appuyant sur l’expérience internationale, Kyriakos Triantafyllidis a mis en avant trois facteurs essentiels pour promouvoir la production avancée : partir d’objectifs commerciaux concrets plutôt que de la technologie ; établir des bases solides avant de passer à l’échelle supérieure ; et renforcer la coopération ainsi que le partage d’expériences entre les différents services d’une même entreprise et entre les secteurs industriels. - VNA

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