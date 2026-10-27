Le Vietnam et la Chine explorent le potentiel de coopération dans l’IA et l’économie numérique

Pékin (VNA) - Le 27 octobre, l’ambassade du Vietnam en Chine, en coordination avec l’Association chinoise pour le développement de l’industrie outre-mer, a organisé un échange de vue sur la promotion des investissements et de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine.



L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, le président de l’Association chinoise pour le développement de l’industrie outre-mer, He Zhenwei, ainsi que des représentants d’organismes, d’organisations et d’associations. Plus de 100 délégués y ont participé en présentiel et près de 20 représentants vietnamiens à distance.



Les discussions ont porté sur trois grands axes : l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA) et la finance ; les investissements dans les zones industrielles et l’application des technologies intelligentes ; ainsi que la mise en relation des investisseurs, les infrastructures numériques et les services.



Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine continuait de se développer positivement, constituant une base solide pour la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 256,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de près de 25 %. Sur les neuf premiers mois de 2026, ils ont dépassé 253 milliards de dollars, témoignant du potentiel considérable de coopération entre les deux économies.



Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, dans laquelle les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique sont considérées comme des moteurs essentiels de la croissance. Le pays réoriente également sa politique d’attraction des investissements étrangers, en privilégiant désormais la qualité, l’efficacité, les technologies et la valeur ajoutée plutôt que les seuls volumes d’investissement.



Le diplomate a salué l’intérêt des entreprises chinoises pour le développement de leurs investissements au Vietnam, notamment dans les technologies numériques, l’IA, les semi-conducteurs, la production intelligente, les nouvelles énergies, l’industrie verte et le développement de zones industrielles modernes. Il les a également encouragées à renforcer leurs liens avec les entreprises vietnamiennes, à favoriser les transferts de technologies, à former des ressources humaines et à appliquer les nouvelles technologies à la production, à la logistique et au commerce. Ces efforts contribueraient à promouvoir une coopération économique bilatérale concrète, efficace et mutuellement bénéfique.



He Zhenwei, président de l’Association chinoise pour le développement de l’industrie outre-mer, a salué les résultats de la coopération économique entre les deux pays, soulignant les perspectives prometteuses dans l’économie numérique, les énergies vertes et la production intelligente. Il a proposé d’établir un mécanisme de concertation régulier entre son association et l’ambassade du Vietnam en Chine. Il a également invité les entreprises vietnamiennes à participer à la 15e Conférence chinoise sur la promotion de la coopération en matière d’investissements à l’étranger, prévue le 3 novembre 2026 à Pékin, et s’est engagé à soutenir la concrétisation de projets de coopération entre les entreprises des deux pays.



Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, Zhang Yu’ang, directeur général exécutif de la société par actions de technologies de connexion intelligente, a exprimé son optimisme quant aux perspectives de coopération entre les deux pays dans l’IA et les transports intelligents. Il a indiqué souhaiter partir de projets concrets pour établir des relations de coopération à long terme.



Au Vietnam, son entreprise travaille avec des partenaires à la construction d’infrastructures autoroutières et fournit des solutions technologiques de reconnaissance des véhicules. Elle espère que la mise en commun des atouts des deux parties et l’application de solutions technologiques contribueront positivement au développement socio-économique du Vietnam. - VNA

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