Économie

Vietravel Airlines renforce sa flotte avant le pic de fin d’année

L’arrivée d’un nouvel Airbus A321 renforce la capacité opérationnelle de Vietravel Airlines à l’approche de la haute saison de fin d’année et accompagne l’expansion de son réseau, avec le lancement prochain de nouvelles liaisons internationales vers la Chine et Taïwan (Chine).

Vietravel Airlines a officiellement réceptionné un Airbus A321. Photo: Bnews/VNA
Vietravel Airlines a officiellement réceptionné un Airbus A321. Photo: Bnews/VNA

Hanoï (VNA) – Vietravel Airlines a officiellement réceptionné un Airbus A321, immatriculé VN-A295, à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï dans la matinée du 27 octobre, poursuivant ainsi son plan d’expansion de flotte à l’horizon 2026.

Cet ajout devrait renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie aérienne durant la période de forte affluence de fin d’année et lors des congés du Nouvel An lunaire 2027. Il servira également de base au développement de liaisons aériennes stratégiques.

La ligne Hanoï–Shenzhen (Chine) doit être inaugurée le 14 novembre, suivie par la liaison directe Hanoï–Macao (Chine), dont le lancement est prévu pour le 29 novembre.

La compagnie travaille par ailleurs avec ses partenaires pour préparer l’ouverture, en novembre, des ventes de billets pour les liaisons Hanoï–Taipei (Taïwan, Chine) et Da Nang–Kaohsiung (Taïwan, Chine).

Pour marquer le lancement de ces nouvelles liaisons, Vietravel Airlines propose une réduction de 50 % sur les tarifs de la ligne Hanoï–Shenzhen, offre valable jusqu’au 13 novembre. La compagnie propose également une franchise bagages gratuite aux passagers voyageant sur la ligne Ho Chi Minh-Ville–Bangkok (Thaïlande).

Depuis fin 2024, Vietravel Airlines accélère progressivement sa restructuration, agrandit sa flotte et élargit ses activités. La livraison de l’appareil VN-A295 constitue une nouvelle étape de son plan de développement de la flotte à l’horizon 2026, visant à accroître sa capacité de transport de passagers, à renforcer sa flexibilité opérationnelle et à préparer une croissance à plus grande échelle.

Vietravel Airlines prépare par ailleurs sa stratégie de développement à long terme. La compagnie a conclu un accord avec Airbus portant sur l’acquisition de 50 appareils de nouvelle génération, composés de 20 A220 et de 30 appareils de la famille A321. La signature des contrats d’achat définitifs est prévue prochainement, avec des livraisons devant débuter en 2029.

Actuellement, Vietravel Airlines exploite des liaisons intérieures reliant des pôles économiques et touristiques majeurs. Elle dessert notamment, au départ de Ho Chi Minh-Ville, les destinations de Phu Quoc, Da Nang, Hai Phong, Thanh Hoa et Vinh ; au départ de Hanoï, elle relie Ho Chi Minh-Ville, Buon Ma Thuot, Cam Ranh, Da Lat et Da Nang.

La compagnie étend également progressivement sa présence sur les marchés internationaux, en proposant des vols réguliers reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Bangkok (Thaïlande), ainsi que Ho Chi Minh-Ville à Shenzhen (Chine). VNA

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