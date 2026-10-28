Vietnam - EAU : la 3ᵉ consultation politique conforte le partenariat global

Hanoï (VNA) - La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, et le ministre adjoint des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU) chargé des sciences et technologies avancées, Omran Sharaf, ont coprésidé le 27 octobre à Hanoï la troisième session de consultation politique entre les deux ministères.

Nguyen Minh Hang a salué la visite de travail de la délégation émiratie, soulignant qu’elle intervenait à un moment charnière, alors que les EAU mettent en œuvre leur « Vision 2031 » et que le Vietnam s’emploie à concrétiser ses objectifs de développement d'ici 2030 et à l’horizon 2045.

Lors de la réunion, les deux parties ont dressé le bilan des avancées récentes de leur coopération et examiné les moyens de l’approfondir, de l’élargir et d’en améliorer l’efficacité. Elles ont notamment souligné la nécessité de conjuguer leurs efforts pour renforcer l’autonomie et la résilience de leurs économies, tout en diversifiant leurs partenariats dans un contexte international instable et complexe.

Les deux chefs de délégation ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès tangibles enregistrés depuis la deuxième consultation tenue en février 2023, illustrés par le rehaussement des relations au niveau de partenariat global en octobre 2024 ainsi que par l'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat économique global (CEPA) en février 2026. Les EAU confortent ainsi leur position de premier partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique, avec un volume d'échanges bilatéraux ayant culminé à 6,5 milliards de dollars en 2025.

Réaffirmant l’importance que Hanoï accorde à ses relations avec Abou Dhabi, son premier partenaire global et, à ce jour, son seul partenaire économique global dans la région, Nguyen Minh Hang a exprimé la volonté du Vietnam de développer une coopération concrète et substantielle. Elle a également souligné la disposition de son pays à coordonner étroitement ses initiatives avec celles des EAU pour répondre aux défis mondiaux, notamment en matière de sécurité énergétique et hydrique.

De son côté, Omran Sharaf a réaffirmé la volonté de son pays de devenir un partenaire fiable du Vietnam dans les domaines scientifique et technologique, en particulier l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les technologies de pointe.

Le responsable émirati a réitéré la disponibilité de sa nation à faciliter l'accès des marchandises vietnamiennes à son marché, à soutenir le développement de l'écosystème Halal par le biais d'accréditations mutuelles et à encourager les flux de capitaux des fonds et firmes émiraties vers le Vietnam, tout en soutenant l'ouverture prochaine de négociations pour un accord de libre-échange entre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Vietnam.

Déterminées à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, les deux délégations sont convenues d’optimiser les engagements et accords obtenus, d'accélérer l'organisation de futures visites de haut niveau, de consolider la coopération pétrogazière afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique du Vietnam et de dynamiser la mise en œuvre du CEPA. L'accent a également été mis sur l'accélération des projets d'investissement des EAU au Vietnam, à l'instar du centre de données développé par le groupe G42 et la joint-venture vietnamienne, sur la coopération entre des centres financiers internationaux. Les deux parties ont convenu de rechercher activement et de coordonner leurs efforts pour promouvoir la coopération logistique et des transports pour fluidifier le commerce bilatéral.

Enfin, les deux parties ont convenu d'intensifier leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment à l'ONU, et de resserrer les relations interrégionales entre l'ASEAN et le CCG.

En marge de la consultation politique, Omran Sharaf a rencontré des dirigeants de grandes entreprises vietnamiennes, dont VinFast et Viettel. Il devait ensuite participer, aux côtés de la secrétaire d’État aux Affaires étrangères des EAU, au Forum économique d’automne 2026, organisé à Hô Chi Minh-Ville les 28 et 29 octobre, où des rencontres avec les autorités locales et des représentants du secteur privé sont également prévues. -VNA