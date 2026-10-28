Culture-Sports

Le Vietnam accueillera pour la première fois la Ligue asiatique de basket-ball universitaire

​Hanoï accueillera du 7 au 11 avril 2027 la Conférence Sud de la Ligue asiatique de basketball universitaire (AUBL), une première pour le Vietnam. Six équipes de six pays et territoires s’y disputeront trois places pour les finales de 2027.

Le Vietnam accueillera pour la première fois la Ligue asiatique de basket-ball universitaire. Photo: tdtt.gov.vn
Le Vietnam accueillera pour la première fois la Ligue asiatique de basket-ball universitaire. Photo: tdtt.gov.vn

Hanoï (VNA) - L’Asian University Basketball League (AUBL), compétition interuniversitaire réunissant des équipes de premier plan en Asie, a officiellement annoncé le Vietnam comme pays hôte de la Conférence Sud (Southern Conference) de sa saison 2026-2027.

Cette saison sera organisée en deux zones : la Conférence Est, qui réunira 12 équipes, et la Conférence Sud, qui en comptera six. Les matchs de cette dernière se dérouleront sur un site unique, du 7 au 11 avril 2027, avec la participation d’équipes représentant l’Université de Sydney (Australie), l’Université nationale Chengchi (Taïwan, Chine), l’Université chinoise de Hong Kong (Hong Kong, Chine), le Perbanas Institute (Indonésie), l’Université de la ville de Macao (Chine) et le Vietnam.

Les six équipes seront réparties en deux groupes de trois et s’affronteront en matchs aller simple. À l’issue de cette phase, les deux premières équipes de chaque groupe accéderont au Final Four, où elles se disputeront trois billets pour la semaine des finales de 2027.

Parallèlement, la Conférence Est rassemblera 12 équipes universitaires venues de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Mongolie et des Philippines. Réparties en quatre groupes de trois, elles disputeront des matchs aller-retour sur leur terrain et à l’extérieur, de novembre 2026 à mars 2027. Le coup d’envoi de la saison sera donné le 22 novembre 2026 à Séoul, en République de Corée.

À l’issue des phases régionales, neuf équipes de la Conférence Est et trois de la Conférence Sud se qualifieront pour la Championship Week, prévue du 16 au 22 août 2027.

La société par actions New Sports, qui possède une expérience dans l’organisation et la gestion de compétitions sportives d’envergure nationale et internationale, notamment le Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), le Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) et la PPA Hanoi Cup 2026, sera chargée de l’organisation de la Conférence Sud de l’AUBL pour la saison 2026-2027.

Reconnue par la Fédération des sports universitaires d’Asie (AUSF), l’AUBL rassemble des équipes universitaires de basketball de premier plan du continent.

L’accueil de la Conférence Sud constitue une première pour le Vietnam. Cet événement devrait contribuer au développement du basketball scolaire et universitaire dans le pays, tout en offrant aux équipes vietnamiennes de nouvelles occasions de s’ouvrir aux compétitions continentales et de se mesurer à des formations universitaires de haut niveau en Asie. -VNA

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