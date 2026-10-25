Le Vietnam accélère la modernisation de son système de santé

Hanoï (VNA) – Pour bâtir un système de santé moderne, offrant à la population des soins de haute qualité, les services de santé locaux doivent innover et renforcer leurs capacités à tous les niveaux. Les établissements médicaux développent leurs infrastructures, maîtrisent des techniques de pointe et intègrent de plus en plus les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle (IA), ouvrant la voie à des avancées majeures.



Le 17 octobre dernier, le deuxième établissement de l’Hôpital national de gynécologie et d’obstétrique a officiellement ouvert ses portes dans la commune de Kieu Phu, à Hanoï. En plus de deux mois de fonctionnement à titre expérimental, ce nouveau site a progressivement confirmé sa capacité à accueillir, examiner et traiter les patients, tout en élargissant l’accès à des soins spécialisés de qualité.



Le 20 octobre, le deuxième établissement de l’Hôpital cardiologique de Hanoï, dans le quartier de Xuan Dinh, a également commencé ses activités avec l’ouverture de son département international. Cette nouvelle structure doit permettre de mieux répondre aux besoins en soins cardiovasculaires, de proposer sur place des traitements et des techniques d’intervention de pointe, et de réduire les transferts de patients vers d’autres établissements ainsi que les départs à l’étranger pour se faire soigner.



Dans le même temps, l’Hôpital Bach Mai est devenu le premier établissement du pays à recevoir la certification « Advanced Stroke Center » (centre avancé de prise en charge des AVC), décernée par la World Stroke Organization (WSO), après avoir satisfait à une évaluation indépendante portant sur 68 critères professionnels rigoureux.

L’interface intégrée au robot permet d’orienter les patients et leurs proches vers les différents services du deuxième établissement de l’Hôpital national de gynécologie et d’obstétrique. Photo : VNA





Lors de la 8e Conférence scientifique et technique élargie des hôpitaux de la région côtière du Nord, organisée les 23 et 24 octobre à Ninh Binh sur le thème « Connectivité – Innovation – Développement », les participants ont notamment mis en avant le potentiel de l’IA dans la gestion hospitalière, l’aide au diagnostic et au traitement, afin d’optimiser le fonctionnement des établissements et d’améliorer l’efficacité des soins.



Le 23 octobre, l’Hôpital central de Hue a accueilli le Symposium international d’endoscopie d’Asie du Sud-Est 2026.Des experts venus du Vietnam, de Thaïlande, du Cambodge et du Laos y ont échangé sur la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et l’écho-endoscopie diagnostique et interventionnelle, et assisté à des démonstrations techniques en direct.



La chirurgie robotique permet également d’améliorer la prise en charge de pathologies complexes. Lors d’une conférence scientifique et technique élargie organisée le 22 octobre par l’Hôpital général de Can Tho, l’Hôpital Binh Dan, à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé avoir réalisé avec succès plus de 4.320 interventions assistées par robot depuis 2016. Ces opérations concernent principalement les cancers de la prostate, du rein, colorectal et de la vessie.



Le 20 octobre, l’Hôpital général international S.I.S Can Tho a mis en service un système de mammographie 3D MAMMOMAT Revelation intégrant l’intelligence artificielle, développé par Siemens Healthineers. Premier équipement de ce type dans le delta du Mékong, ce système facilite le dépistage précoce des maladies du sein, permettant aux femmes de Can Tho et des provinces voisines de bénéficier de cette technologie de pointe près de chez elles.



La modernisation du système de santé ne saurait toutefois se limiter à l’acquisition d’équipements performants. Elle suppose également de former le personnel, de standardiser les procédures, de garantir la sécurité des patients et d’évaluer les résultats des traitements. Ces efforts contribueront à améliorer la qualité des soins et à rendre les techniques médicales de pointe plus accessibles à la population, conformément à l’esprit de la résolution n° 72-NQ/TW du Bureau politique sur la protection et l’amélioration de la santé de la population. – VNA