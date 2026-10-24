Santé

Le Vietnam développe avec succès un vaccin de rupture contre l’encéphalite japonaise

Le Vietnam s’apprête à commercialiser un nouveau vaccin de deuxième génération contre l'encéphalite japonaise. Les essais cliniques menés sur des enfants de 9 à 24 mois démontrent que ce sérum, qui ouvre la voie à de futures innovations technologiques, est à la fois sûr, bien toléré et hautement immunogène.

Pour prévenir les maladies infectieuses comme l'encéphalite japonaise, la vaccination reste l'arme la plus efficace. Photo: suckhoedoisong.vn
Pour prévenir les maladies infectieuses comme l'encéphalite japonaise, la vaccination reste l'arme la plus efficace. Photo: suckhoedoisong.vn

Hanoi (VNA) – Le vaccin contre l'encéphalite japonaise développé par le Vietnam induit une forte réponse immunitaire et entre dans sa phase finale d'enregistrement avant commercialisation, a-t-on appris vendredi 23 octobre de la Conférence scientifique sur la médecine préventive 2026.

Lors de la conférence, organisée par l’Association vietnamienne de médecine préventive (VAPM) à l’occasion de son 65e anniversaire (1961-2026), plusieurs rapports scientifiques ont mis en lumière les résultats de la recherche sur le vaccin contre l’encéphalite japonaise produit sur cellules Vero au Vietnam. Ces travaux se doublent de nouvelles approches technologiques axées sur la fabrication de vaccins de nouvelle génération.

Ce vaccin a été développé et fabriqué par la Compagnie des vaccins et produits biologiques n°1 (VABIOTECH), sous la tutelle du ministère de la Santé. Les essais cliniques ont permis d’évaluer sa sécurité ainsi que son immunogénicité chez l’être humain, tout en déterminant la dose optimale pour les enfants en bonne santé âgés de 9 à 24 mois.

L’encéphalite japonaise est une maladie aiguë à fort taux de mortalité. Touchant principalement les enfants de moins de 15 ans, elle entraîne de graves lésions du système nerveux central et peut laisser des séquelles motrices irréversibles. Face à cette menace, le Vietnam produit ses propres vaccins contre cette pathologie depuis 1992, avant de les intégrer dès 1997 au Programme élargi de vaccination (PEV).

Les résultats de la recherche démontrent que le vaccin de deuxième génération contre l’encéphalite japonaise est bien toléré et qu’il induit une réponse immunitaire élevée. Fort de ces conclusions, l’organisme de recherche finalise actuellement le dossier en vue de son enregistrement et de sa mise sur le marché.

S’exprimant lors de la conférence, le prof.-Dr Phan Trong Lân, président de la VAPM, depuis 65 ans, l’association connaît un développement continu tant par ses structures et ses effectifs que par ses activités scientifiques, ses formations, ses recherches et sa coopération internationale.

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Le prof.-Dr Phan Trong Lân, président de l’Association vietnamienne de médecine préventive (VAPM), s’exprime lors de la conférence. Photo: NDEL

Il a souligné que ces conférences scientifiques étaient devenues un forum de référence des chercheurs, instituts, universités et acteurs de la médecine préventive pour échanger des données probantes, partager leurs expériences et formuler des solutions concrètes.

Parmi les priorités figurent les actions préventives menées suite à la fusion des unités administratives, notamment la vaccination et la gestion des maladies non transmissibles. Cet axe prioritaire englobe également l’accès aux nouvelles technologies de prévention, aux produits biologiques, ainsi qu’aux vaccins et tests de nouvelle génération, a-t-il précisé.

Sous le thème «Pour la santé publique dans la nouvelle ère», la conférence s’est fixé des objectifs précis : déterminer comment les avancées scientifiques et les nouvelles politiques peuvent concrètement aider la population à mieux prévenir les maladies, à détecter les risques plus tôt et à accéder à des services adaptés au cœur même des communautés.

À cette occasion, le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a salué l’action déterminante de la VAPM et des grands instituts d’hygiène et d’épidémiologie dans la prévention des maladies et le contrôle des épidémies. Il a notamment mis en avant la réussite du Programme élargi de vaccination, qui a contribué à la protection de dizaines de millions de personnes depuis plusieurs décennies.

Le responsable a réaffirmé que la médecine préventive demeure la clé de voûte et les soins de santé primaires le socle de la protection de la santé publique. Il a ainsi appelé à une exploitation efficace des données issues des examens de santé communautaires afin de dépister précocement les pathologies, d’évaluer les risques et d’analyser l’évolution des profils épidémiologiques, permettant ainsi de déployer de manière proactive des solutions adaptées.

Les rapports présentés lors de la conférence ont souligné que de nombreux vaccins ont été déployés ces dernières années au Vietnam pour lutter contre diverses pathologies : le cancer du col de l’utérus, la dengue, le syndrome pieds-mains-bouche, la grippe, ainsi que les infections à pneumocoques et à méningocoques. Parallèlement à cette large couverture vaccinale, la communauté scientifique nationale continue d’intégrer les technologies de fabrication vaccinale les plus récentes. – VNA

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#Conférence scientifique sur la médecine préventive #vaccin contre l’encéphalite japonaise #Association vietnamienne de médecine préventive
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