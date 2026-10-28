Culture-Sports

Hanoï organise un spectacle artistique exceptionnel pour célébrer la Journée de la culture vietnamienne

Un spectacle artistique exceptionnel célébrant la Journée de la culture vietnamienne 2026 aura lieu le 24 novembre au stade national de My Dinh, à Hanoï, devant quelque 50 000 spectateurs. L’événement sera retransmis en direct à la télévision.

Photo d'illustration : chinhphu.vn
Photo d'illustration : chinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï vient de publier le Plan n° 410/KH-UBND du 22 octobre 2026 relatif à l’organisation d’un spectacle artistique exceptionnel à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne 2026 (24 novembre).

Selon ce plan, le spectacle aura lieu à partir de 20 heures le 24 novembre 2026, pour une durée maximale de 120 minutes, au stade national de My Dinh à Hanoï. Il sera retransmis en direct sur les antennes de la Télévision du Vietnam (VTV).

Cet événement vise à réaffirmer la place et le rôle de la culture en tant que fondement spirituel, ressource endogène et moteur important du développement national. Il entend également mettre à l’honneur les valeurs fondamentales de la culture vietnamienne, forgées au fil de plusieurs millénaires d’histoire et incarnées dans la tradition patriotique, l’esprit de grande union nationale, ainsi que l’identité et les valeurs propres au peuple vietnamien.

Le programme contribuera également à rapprocher la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, de la Journée de la grande union nationale, le 18 novembre, afin de créer une semaine d’activités culturelles placées sous le signe de la solidarité nationale et de promouvoir concrètement les valeurs culturelles au sein de la communauté.

À travers cet événement, Hanoï entend mettre en lumière son image de capitale millénaire, riche de son identité culturelle, dynamique et créative, où les valeurs culturelles vietnamiennes se rencontrent, se forgent et rayonnent dans le processus d’intégration internationale et de développement. - VNA

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