La traversée des splendeurs patrimoniales du Vietnam à Hanoi

Hanoi (VNA) – Des chefs-d’œuvre architecturaux aux vestiges historiques, des paysages emblématiques aux arts du spectacle, en passant par les fêtes traditionnelles, les croyances, l’artisanat et les archives d’époque, la Maison des expositions du 29 Hàng Bai accueille jusqu’au 3 novembre une exposition consacrée aux patrimoines mondiaux du Vietnam.

Organisée sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, dans le cadre des célébrations de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre) et de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), l’exposition réunit 100 œuvres pour mettre en lumière 30 sites et traditions du pays inscrits au patrimoine de l’UNESCO.

La sélection embrasse la diversité de ces distinctions, des biens culturels, naturels et mixtes aux chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Elle met également à l’honneur le patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ainsi que le patrimoine documentaire mondial.

Fort de milliers d’années d’histoire, le Vietnam possède une culture aussi riche que diversifiée. Qu’il s’agisse de chefs-d’œuvre architecturaux, de sites historiques, de paysages grandioses, de traditions artistiques, de festivals, de croyances, d’artisanat d’art ou de documents précieux, chaque patrimoine raconte une histoire : celle de l’identité, de la sagesse et de la créativité sans borne du peuple vietnamien, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, lors de la cérémonie d’ouverture, lundi après-midi 26 octobre.

Plus qu’un trésor national inestimable, cet héritage constitue une contribution majeure au patrimoine commun de l’humanité, a-t-il souligné.

Le Parti et l’État placent le développement culturel au cœur des priorités, érigeant la culture en pilier spirituel de la société et en force endogène essentielle à une croissance durable. Dès lors, préserver et valoriser le patrimoine ne consiste donc pas seulement à sauvegarder les accomplissements du passé ; il s’agit aussi de protéger l’identité nationale, de cultiver un sentiment de fierté et de transmettre de plus belles valeurs aux générations futures.

Selon le responsable, à l’ère du numérique et de la mondialisation, la valorisation de l’image du patrimoine vietnamien, moderniser sa communication et élargir son accessibilité est devenu crucial. Une telle exposition constitue une action culturelle et artistique concrète. Elle célèbre la richesse de notre héritage national tout en réaffirmant le rôle clé de la photographie dans la préservation et le rayonnement du patrimoine vietnamien.

De plus, cet événement tisse des liens essentiels entre la conservation patrimoniale, la création artistique, l’éducation, la promotion culturelle et l’essor des industries créatives. Il permet ainsi de rapprocher ces trésors historiques du public local comme des visiteurs internationaux. Pour les visiteurs, cette exposition est une opportunité unique d’explorer les facettes uniques du patrimoine vietnamien, de nourrir leur fierté nationale et de renforcer la conscience collective quant à la nécessité de protéger ce précieux héritage intergénérationnel.

Les œuvres exposées offrent au public un regard vibrant sur la beauté du pays, la chaleur de ses habitants et la richesse de sa culture. Le parcours invite à un véritable voyage à travers les trésors du patrimoine vietnamien, depuis l’Ensemble de monuments de Huê, le charme intemporel de la vieille ville de Hôi An et les mystères des sanctuaires de My Son, jusqu’aux splendeurs naturelles de la baie de Ha Long et des grottes de Phong Nha - Ke Bàng.

Cette immersion se poursuit au cœur du paysage pittoresque de Tràng An, sur les traces historiques de la citadelle impériale de Thang Long à Hanoi et de la citadelle de la dynastie des Hô, avant de s’achever dans la sérénité spirituelle des sites sacrés de Yên Tu, Vinh Nghiêm et Côn Son - Kiêp Bac.

L’événement met également en lumière la richesse des traditions orales et vivantes du pays. Des expressions artistiques telles que le Nha nhac (la musique de cour de Huê), l’espace de la culture des Gongs des Hauts Plateaux du Centre, les chants populaires Quan ho de Bac Ninh, le Hat xoan (chant printanier) de Phu Tho, le Don ca tài tu (chants des amateurs) du Sud, le Bài choi (un art populaire et un jeu traditionnel du Centre), ainsi que les rituels du Then et l’art de la danse xòe du peuple Thái y sont ainsi mis à l’honneur. Autant de chefs-d’œuvre qui témoignent de la formidable diversité spirituelle, religieuse et artistique des différentes communautés vietnamiennes.

Parallèlement, une série de photographies est dédiée aux expressions culturelles nécessitant une sauvegarde urgente, à l’instar du ca trù, de l’art de la poterie du peuple Chăm ou encore de l’art des estampes populaires de Dông Hô. Le parcours s’enrichit enfin de précieux patrimoines documentaires — parmi lesquels les tablettes de bois et les archives administratives de la dynastie des Nguyên, les stèles de docteurs au Temple de la littérature, ou encore la collection du compositeur Hoàng Vân —, qui achèvent de retracer la profondeur historique et la grandeur culturelle de la nation.

Véritable passerelle culturelle, l’exposition ambitionne de sensibiliser le public au rôle crucial de cet héritage dans notre quotidien. En célébrant ces trésors, l’événement entend éveiller la fierté nationale, raviver l’amour de la patrie et insuffler, tout particulièrement chez les jeunes, le désir ardent de préserver et de transmettre ces valeurs culturelles inestimables.

À travers cette exposition, les organisateurs entendent honorer les photographes, chercheurs, artistes et acteurs de terrain qui se consacrent à la préservation et au rayonnement de ce patrimoine. En parallèle, l’événement vise à tisser des liens étroits entre la sauvegarde de la mémoire collective, le dynamisme culturel et l’essor des industries créatives. – VNA