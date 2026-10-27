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AFF U23 : Le Vietnam remettra son titre en jeu à domicile en 2027

En tant qu’hôte de la compétition, le Vietnam abordera le tournoi en grand favori, avec l’ambition légitime de décrocher une quatrième médaille d’or consécutive et d’établir ainsi un record historique dans le football d’Asie du Sud-Est.

La Coupe d'Asie 2027 reste inchangée. Le Vietnam participera à un tournoi de préparation afin de se régler pour ce rendez-vous continental. Photo : VFF
La Coupe d'Asie 2027 reste inchangée. Le Vietnam participera à un tournoi de préparation afin de se régler pour ce rendez-vous continental. Photo : VFF

Hanoi (VNA) – Le Vietnam défendra son titre à domicile lors de la Coupe d’Asie des nations des moins de 23 ans (AFC U23) en 2027, la fédération régionale ayant officiellement attribué l’organisation du tournoi au pays lors d’une récente réunion au Japon.

Réunies dans le cadre du Congrès extraordinaire de l’AFC 2026, les délégations de la Commission des compétitions de l’AFF — sous la présidence de Trân Quôc Tuân, également à la tête de la Fédération vietnamienne de football (VFF) — ont arrêté les calendriers et les modalités d’organisation des tournois de la saison. Les discussions ont également permis de tracer les grandes orientations stratégiques des futures compétitions régionales.

Cet événement marquera une grande première pour le Vietnam, choisi pour orchestrer ce tournoi majeur de la jeunesse à l’échelle régionale. Portés par leur public, les jeunes footballeurs vietnamiens endosseront le statut de grands favoris, avec la ferme intention de décrocher une quatrième médaille d’or consécutive : un exploit qui marquerait à jamais l’histoire du football de l’ASEAN.

En s’imposant 1-0 face à l’Indonésie, pays hôte, l’équipe vietnamienne a brillamment remporté l’édition 2025 du tournoi. L’unique réalisation de la finale, signée de l’attaquant Nguyên Công Phuong à la 37e minute, a suffi à faire chavirer le stade Gelora Bung Karno de Jakarta. Cette victoire vient confirmer l’hégémonie de la sélection, déjà sacrée lors des éditions 2022 au Cambodge et 2023 en Thaïlande.

Le championnat 2027 se déroulera en juillet de l’année prochaine, un mois seulement après les qualifications pour la Coupe d’Asie des nations des moins de 23 ans (AFC U23) 2028.

Selon la Fédération vietnamienne de football (VFF), le choix de l’AFF de lui confier l’organisation du tournoi témoigne d’une réelle confiance envers son expertise, sa réputation et sa capacité éprouvée à piloter des compétitions internationales.

Pour cette grande première à domicile, le Vietnam voit plus loin que la simple réussite logistique : le pays entend capitaliser sur cet événement pour dynamiser son football des jeunes et resserrer les liens au sein de la communauté footballistique d’Asie du Sud-Est.

En vue de défendre leur titre, les joueurs vietnamiens peaufineront leur préparation lors d’un tournoi amical international, organisé du 10 au 14 novembre dans la province de Gia Lai. À cette occasion, la sélection nationale affrontera des adversaires de taille – le Qatar, la Thaïlande et Singapour – sur la pelouse du stade de Pleiku.

Par ailleurs, la Confédération asiatique de football (AFC) a profité de son congrès à Tokyo pour confirmer le maintien du calendrier de la Coupe d’Asie 2027.

Alors que des tensions sécuritaires au Moyen-Orient et en Arabie saoudite laissaient présager un report du tournoi à la biennale en 2028 ou un changement de pays hôte, l’incertitude est désormais levée.

Réunies en congrès, les nations participantes ont tranché à une large majorité : le calendrier initial est maintenu. L’événement se déroulera bien en Arabie saoudite en janvier 2027.

Sur le plan sportif, la sélection de Kim Sang-sik, versée dans le groupe E, connaît désormais son calendrier. Les joueurs affronteront les Émirats arabes unis le 11 janvier, avant de défier la République de Corée le 15 janvier, puis de conclure cette phase de poules face au Yémen cinq jours plus tard.

En vue de préparer au mieux la Coupe, la VFF met sur pied un tournoi amical international durant la trêve FIFA de novembre. La compétition se déroulera du 11 au 15 novembre au stade Thiên Truong, dans la province de Ninh Binh (Nord), et réunira le Taipei chinois ainsi que le Kirghizistan. – VNA

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#Fédération vietnamienne de football (VFF) #Coupe d’Asie des nations des moins de 23 ans (AFC U23)
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