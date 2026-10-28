A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

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Reconstitution de l’Aïd al-Fitr de la communauté cham musulmane d’An Giang. Photo: VNA
Reconstitution de l’Aïd al-Fitr de la communauté cham musulmane d’An Giang. Photo: VNA
L’Aïd al-Fitr, un moment de rapprochement pour la communauté cham musulmane. Photo: VNA
L’Aïd al-Fitr, un moment de rapprochement pour la communauté cham musulmane. Photo: VNA
Les fidèles font les rites de prière. Photo: VNA
Les fidèles font les rites de prière. Photo: VNA
Des accolades chaleureuses pour se retrouver. Photo: VNA
Des accolades chaleureuses pour se retrouver. Photo: VNA
L’Aïd al-Fitr occupe une place importante dans la vie spirituelle des Cham musulmans d’An Giang. À travers les démonstrations des artisans, le passage du ramadan à la fête des retrouvailles a été reconstitué au moyen de rites solennels, porteurs de valeurs telles que le perfectionnement de soi, le pardon, le partage et l’attachement familial. Selon le calendrier islamique, cette année, le mois de ramadan s’étend du 1er au 30 septembre, suivi de l’Aïd al-Fitr, célébré du 1er au 3 octobre. L’Aïd al-Fitr marque la fin d’un mois de stricte observance des prescriptions de l’islam. C’est un moment où chacun exprime sa gratitude, prie pour la paix, rend visite à ses proches et échange des vœux de bonheur. Photo: VNA
L’Aïd al-Fitr occupe une place importante dans la vie spirituelle des Cham musulmans d’An Giang. À travers les démonstrations des artisans, le passage du ramadan à la fête des retrouvailles a été reconstitué au moyen de rites solennels, porteurs de valeurs telles que le perfectionnement de soi, le pardon, le partage et l’attachement familial. Selon le calendrier islamique, cette année, le mois de ramadan s’étend du 1er au 30 septembre, suivi de l’Aïd al-Fitr, célébré du 1er au 3 octobre. L’Aïd al-Fitr marque la fin d’un mois de stricte observance des prescriptions de l’islam. C’est un moment où chacun exprime sa gratitude, prie pour la paix, rend visite à ses proches et échange des vœux de bonheur. Photo: VNA
Les dignitaires religieux dirigent la cérémonie. Photo: VNA
Les dignitaires religieux dirigent la cérémonie. Photo: VNA
Les visiteurs venus de loin sont accueillis avec chaleur et ouverture. Photo: VNA
Les visiteurs venus de loin sont accueillis avec chaleur et ouverture. Photo: VNA
Préserver un patrimoine culturel singulier dans un esprit de tolérance et de partage. Photo: VNA
Préserver un patrimoine culturel singulier dans un esprit de tolérance et de partage. Photo: VNA
Chaque célébration de l’Aïd est l’occasion pour les différentes générations de se souvenir de leurs origines, de leur foi, de leurs liens familiaux et de leur responsabilité dans la préservation de l’héritage culturel de leurs ancêtres. Photo: VNA
Chaque célébration de l’Aïd est l’occasion pour les différentes générations de se souvenir de leurs origines, de leur foi, de leurs liens familiaux et de leur responsabilité dans la préservation de l’héritage culturel de leurs ancêtres. Photo: VNA
Au fil des générations, les Cham musulmans continuent de préserver et de transmettre leurs traditions dans la vie quotidienne. Photo: VNA
Au fil des générations, les Cham musulmans continuent de préserver et de transmettre leurs traditions dans la vie quotidienne. Photo: VNA
Cette immersion dans les traditions de l’Aïd al-Fitr permet aux visiteurs de mieux apprécier la richesse du patrimoine culturel des Cham musulmans et la diversité culturelle du Vietnam.Photo: VNA
Cette immersion dans les traditions de l’Aïd al-Fitr permet aux visiteurs de mieux apprécier la richesse du patrimoine culturel des Cham musulmans et la diversité culturelle du Vietnam.Photo: VNA
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A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

À l’issue du mois de ramadan, les Cham musulmans de la province d’An Giang célèbrent l’Aïd al-Fitr, appelé Raya Aidil Fitri, dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Moment fort de la vie spirituelle de la communauté, cette fête est l’occasion de témoigner son affection, de se pardonner mutuellement et de partager avec autrui. Le matin du 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong, à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir les traditions de l’Aïd al-Fitr propres à la communauté cham musulmane d’An Giang. À travers la reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses, ainsi que la mise en valeur de ses expressions culturelles, cette manifestation a permis de faire découvrir un patrimoine vivant, transmis et préservé de génération en génération.

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