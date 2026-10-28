A la découverte des traditions de l’Aïd al-Fitr chez les Cham musulmans d’An Giang

À l’issue du mois de ramadan, les Cham musulmans de la province d’An Giang célèbrent l’Aïd al-Fitr, appelé Raya Aidil Fitri, dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales. Moment fort de la vie spirituelle de la communauté, cette fête est l’occasion de témoigner son affection, de se pardonner mutuellement et de partager avec autrui. Le matin du 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong, à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir les traditions de l’Aïd al-Fitr propres à la communauté cham musulmane d’An Giang. À travers la reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses, ainsi que la mise en valeur de ses expressions culturelles, cette manifestation a permis de faire découvrir un patrimoine vivant, transmis et préservé de génération en génération.