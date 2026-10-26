Santé

L’Hôpital central de Huê établit un record : un rein conservé 18 heures avant une transplantation à longue distance

L’hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation LifePort, portant à cinq le nombre total de greffes utilisant cette technologie. L’une d’elles a notamment permis de transporter un rein sur plus de 1 800 km, avec environ 18 heures d’ischémie froide, illustrant les progrès de la médecine vietnamienne en matière de conservation des organes et de coordination des équipes médicales.

L’hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation LifePort, portant à cinq le nombre total de greffes utilisant cette technologie. Photo: VNA
L’hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation LifePort, portant à cinq le nombre total de greffes utilisant cette technologie. Photo: VNA

Huê (VNA) - L’Hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux nouvelles transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation des organes "LifePort", portant à cinq le nombre total de greffes rénales effectuées à l’aide de cette technologie au sein de l’établissement.

La cinquième intervention constitue une avancée notable : le rein transplanté a subi environ 18 heures d’ischémie froide au cours de son transport sur plus de 1800 km.

Cette prouesse a été réalisée à la mi-octobre, lorsqu’une équipe médicale de l’hôpital a entrepris un trajet nocturne de neuf heures par la route, de Huê à la province de Gia Lai, afin de prélever un rein sur un donneur en état de mort cérébrale, âgé de 22 ans, à l’hôpital Hung Vuong Gia Lai.

Après le prélèvement, le greffon a été immédiatement placé dans le dispositif LifePort, puis transporté par avion via les aéroports de Pleiku, dans la province de Gia Lai, et de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville, jusqu’à Huê. Le transport a couvert plus de 1 800 km et s’est inscrit dans une opération logistique qui a duré environ 35 heures et 30 minutes.

Malgré la durée du transport, le greffon rénal, bien vascularisé et de bonne turgescence après reperfusion, a produit de l’urine dès son implantation au cours de l’intervention. Depuis, la fonction rénale du receveur a très bien récupéré et reste stable.

La quatrième transplantation rénale réalisée avec le système LifePort a concerné un garçon de 12 ans, ayant reçu un rein provenant d'un donneur en état de mort cérébrale, âgé de 26 ans, à Hanoï. Le greffon a été immédiatement fonctionnel, produisant environ 3 000 ml d'urine au cours des premières 24 heures, avant de se stabiliser à un débit quotidien de 2 000 à 2 500 ml. L'enfant continue de faire l'objet d'un suivi postopératoire attentif.

Les deux receveurs se rétablissent favorablement et leur état de santé reste stable. La direction de l’hôpital souligne que ces résultats confirment l’intérêt du dispositif LifePort pour la conservation des organes destinés à la transplantation, notamment lorsqu’ils doivent être acheminés sur de longues distances.

Ils illustrent également l’importance de la coordination entre les réseaux de don et de transplantation d’organes, les équipes de prélèvement, les prestataires de transport et les équipes chirurgicales spécialisées.-VNA

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