Économie

L'EFTA mise sur un essor des échanges et des investissements avec le Vietnam

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (EFTA) devrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et d’investissement, grâce à la réduction des droits de douane, à la simplification des procédures douanières et à un cadre plus transparent, au bénéfice des entreprises des deux parties, notamment des PME.

Photo d'illustration : baochinhphu.vn
Photo d'illustration : baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Les quatre pays membres de l'Association européenne de libre-échange (EFTA) ont estimé que l'accord de libre-échange conclu avec le Vietnam ouvrirait de nouvelles perspectives d'accès au marché, réduirait les coûts commerciaux et offrirait un cadre plus stable et transparent aux activités commerciales et d'investissement.

Selon Trade Finance Global (Royaume-Uni), les membres de l'EFTA – l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse – ont considéré que cet accord renforcerait les échanges bilatéraux en supprimant progressivement les droits de douane sur la quasi-totalité de leurs exportations vers le Vietnam, dès son entrée en vigueur ou sur une période pouvant aller jusqu'à 16 ans.

Mme Asdís Ólafsdóttir, responsable de la communication du Secrétariat de l'EFTA, a indiqué que l'accord créerait de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs, notamment les produits de la mer, les machines, les montres et le chocolat.

Le gouvernement norvégien a prévu qu'environ 50 % des exportations du pays bénéficiraient d'une exonération de droits de douane dès l'entrée sur le marché vietnamien, un taux qui devrait dépasser 98 % dans les sept prochaines années. Les exportations vietnamiennes vers les pays de l'EFTA profiteront également de réductions ou d'exemptions tarifaires.

L'EFTA a souligné que la baisse des coûts commerciaux, la simplification des procédures douanières et le renforcement de la transparence profiteront particulièrement aux petites et moyennes entreprises, fondement des économies membres.

L'accord couvre les marchandises, les services, les investissements, la propriété intellectuelle, le développement durable et d'autres domaines, offrant ainsi un cadre plus prévisible aux entreprises.

Les échanges commerciaux entre l'EFTA et le Vietnam ont été multipliés par cinq en une décennie, tandis que les exportations de l'EFTA vers le Vietnam, notamment les machines électriques et les produits de la pêche, ont enregistré une forte progression. Le Vietnam devient ainsi le sixième pays de l'ASEAN à conclure un accord de libre-échange avec l'EFTA.

Cet accord intervient alors que le Vietnam poursuit la diversification de ses partenaires commerciaux et de ses chaînes d'approvisionnement dans un contexte de tensions et d'incertitudes persistantes sur le commerce mondial. Il s'inscrit également dans le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Union européenne, élevées au rang de partenariat stratégique global en janvier 2026. -VNA

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