Économie

Le Vietnam appelle le WEF à renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et les groupes internationaux

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé le WEF à faciliter le partage des connaissances, le transfert de technologies, la mobilisation de capitaux et la mise en relation des groupes internationaux avec les entreprises vietnamiennes, notamment celles du secteur privé.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et Stephan Mergenthaler, directeur général du WEF. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et Stephan Mergenthaler, directeur général du WEF. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé le Forum économique mondial (WEF) à poursuivre son accompagnement du Vietnam en facilitant le partage des connaissances, le transfert de technologies, la mobilisation de capitaux et la mise en relation des groupes internationaux avec les entreprises vietnamiennes, notamment celles du secteur privé.

Il a lancé cet appel lors d’une rencontre, mercredi matin, 28 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, avec Stephan Mergenthaler, directeur général du WEF, en marge du Forum économique d’automne 2026.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a remercié Stephan Mergenthaler et les partenaires du WEF pour leur accompagnement du Vietnam au fil des années et leur contribution à faire du Forum économique d’automne un espace de dialogue ouvert et concret entre les pouvoirs publics, les entreprises et la communauté scientifique.

Il a souligné que les échanges sur les politiques publiques, le partage d’expériences, la présentation de technologies et les activités de mise en réseau organisés au cours des deux derniers jours témoignaient de l’intérêt et de la confiance de la communauté internationale envers le Vietnam, ainsi que de sa volonté de renforcer la coopération avec le pays. Ces échanges ont également mis en évidence le potentiel de Hô Chi Minh-Ville, pôle majeur de croissance et d’innovation, et ouvert de nouvelles perspectives pour identifier les futurs moteurs de croissance.

De son côté, Stephan Mergenthaler a félicité le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville pour le succès du Forum économique d’automne. Saluant la vision à long terme du Vietnam et ses efforts pour soutenir une croissance fondée sur les sciences et les technologies, l’innovation et le dynamisme du secteur privé, il a réaffirmé la volonté du WEF d’approfondir sa coopération avec le pays.

À l’approche de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera, le WEF se tient prêt à mettre en place un mécanisme de coopération étroite au plus haut niveau afin de mobiliser le secteur privé et la communauté internationale autour des priorités vietnamiennes.

Le Premier ministre a salué le soutien concret du WEF au Vietnam, notamment sa coopération avec Hô Chi Minh-Ville pour la création du Centre de la quatrième révolution industrielle (C4IR). Il a estimé que cette initiative était particulièrement pertinente au regard des évolutions actuelles dans les domaines de la transformation numérique et des technologies.

Présentant les orientations de développement du pays, le chef du gouvernement Lê Minh Hung a souligné que le Vietnam accélérait la mise en œuvre de ses percées stratégiques afin d’assurer une croissance économique rapide et durable, le secteur privé étant appelé à jouer un rôle moteur essentiel.

Pour atteindre cet objectif, le Vietnam s’emploie à réformer ses institutions, à appliquer les normes internationales et à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il entend également moderniser ses infrastructures de transport, ses ports maritimes, ses infrastructures aéroportuaires et énergétiques, tout en développant des ressources humaines hautement qualifiées.

En vue de l’APEC 2027, le Premier ministre a salué le rôle du WEF et souhaité que les deux parties renforcent leur coordination afin de promouvoir les échanges sur les politiques publiques et de développer la coopération économique.

Il a également salué les résultats du cadre de coopération entre le Vietnam et le WEF pour la période 2023-2026 et appelé les deux parties à élaborer et à signer dans les meilleurs délais un nouveau cadre de partenariat stratégique pour la période suivante. Ce dernier devrait favoriser des modèles efficaces de partenariat public-privé et contribuer au développement commun de la région et du monde.- VNA

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