Économie

Factures allégées et plein d’essence sans taxe: ce qui change au Vietnam dès novembre

Le vice-premier ministre Nguyên Van Thang a demandé au groupe Électricité du Vietnam (EVN) de compresser ses coûts au maximum afin d’abaisser le prix moyen de détail de l’électricité entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027.

Application des technologies de travaux sous tension sur le réseau électrique basse tension du quartier de Phô Hiên, dans la province de Hung Yên. Photo : VNA
Application des technologies de travaux sous tension sur le réseau électrique basse tension du quartier de Phô Hiên, dans la province de Hung Yên. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a exhorté le groupe Électricité du Vietnam (EVN) à passer ses coûts au crible et à maximiser ses économies pour élaborer un plan de baisse du prix de détail moyen de l’électricité, applicable du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, conformément à la réglementation en vigueur.

Le dirigeant a présidé lundi 27 octobre au siège du gouvernement une réunion pour définir les futurs scénarios de gestion des prix du carburant et de l’électricité, a rapporté l’Office du gouvernement.

Prévue pour s’appliquer du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, à soulager la trésorerie des entreprises et à garantir le bien-être social.

EVN a été invité à soumettre son plan au ministère de l’Industrie et du Commerce pour examen. Ce dernier évaluera la proposition afin de garantir que la baisse des prix puisse entrer en vigueur dès le 1er novembre. Par ailleurs, le ministère rendra rapidement compte aux autorités compétentes de toute question qui dépasserait le cadre de ses attributions.

Parallèlement, le ministère des Finances a été chargé de collaborer avec les ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Justice, ainsi qu'avec les organismes compétents, pour évaluer de toute urgence la base légale, les compétences requises, les impacts potentiels et la faisabilité d'une suppression totale de la taxe spéciale sur la consommation (taux ramené à zéro) applicable à tous les types de carburants du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.

Le ministère des Finances dispose jusqu’au 31 octobre pour soumettre sa proposition aux autorités compétentes, qui statueront conformément à la législation en vigueur. – VNA

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