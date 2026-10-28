Politique

L’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville appelée à contribuer davantage au développement national

Lors du 50e anniversaire de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, le dirigeant Tô Lâm a souligné le rôle de l’établissement dans la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et la modernisation de l’économie nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la création de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la création de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Forte de ses acquis et de ses atouts en matière de formation, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville est appelée à jouer un rôle accru dans la formation des ressources humaines, le perfectionnement des institutions, le renforcement des capacités de gouvernance et l’utilisation efficiente des ressources nationales.

C’est ce qu’a déclaré le 28 novembre le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la création de l’établissement.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le dirigeant Tô Lâm a félicité l’université pour les résultats obtenus au cours des 50 dernières années. Il a souligné que, face aux exigences de la nouvelle phase de développement du pays, l’enseignement supérieur était appelé à former des personnes capables de répondre aux besoins actuels et de relever les défis futurs. Dans cette perspective, l’université est invitée à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de la formation, en accordant une attention particulière à l’acquisition de solides connaissances, au développement de l’esprit critique et de la capacité d’innovation, ainsi qu’au sens des responsabilités et à l’éthique professionnelle des étudiants.

Il a par ailleurs souligné l’importance d’une recherche scientifique de haut niveau, à même d’éclairer l’élaboration des politiques publiques et d’accompagner la modernisation du modèle de croissance. Les recherches pourraient notamment se concentrer sur des enjeux majeurs tels que la productivité du travail, la compétitivité des entreprises, la transformation numérique, la transition verte et le vieillissement de la population. L’enseignement et la recherche ont ainsi vocation à contribuer directement au développement économique national, à la création d’emplois et à l’émergence de solutions concrètes au service de la société.

S’agissant de la stratégie de développement de l’établissement, le dirigeant Tô Lâm a mis l’accent sur la nécessité de revoir les orientations actuelles et de privilégier les actions susceptibles d’apporter des changements tangibles. La mise en œuvre de chaque mission gagnerait à s’appuyer sur des objectifs précis, des ressources identifiées, des responsabilités clairement définies et un calendrier déterminé. Il a également souligné l’importance d’une gestion proactive des questions relevant de la compétence de l’université, ainsi que de la formulation rapide de propositions pour surmonter les difficultés dépassant ses prérogatives. Les progrès attendus doivent pouvoir se refléter dans les activités quotidiennes d’enseignement, de recherche et de gestion.

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Remise de l’Ordre du Travail de première classe à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Il a également souhaité que les entreprises, les partenaires et les anciens étudiants continuent de soutenir le développement de l’établissement et contribuent à élargir les perspectives d’apprentissage, de recherche et d’insertion professionnelle des étudiants. Il a rappelé le rôle essentiel des enseignants dans la transmission des connaissances, des valeurs et de l’esprit d’engagement, tout en encourageant les étudiants à faire preuve de sérieux, d’honnêteté et de responsabilité envers leur famille et la société.

Le leader Tô Lâm a enfin souligné l’intérêt de renforcer la coopération entre l’université, les collectivités locales et les entreprises, notamment avec Hô Chi Minh-Ville, dans les domaines de la formation des ressources humaines, des services financiers modernes, de l’économie numérique et de la gestion urbaine. Il a également mis l’accent sur l’attraction des talents, la formation de la relève universitaire et la simplification des procédures administratives afin de favoriser un environnement académique propice à la qualité et à l’innovation.

Lors de la cérémonie, le dirigeant Tô Lâm a remis à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville l’Ordre du Travail de première classe. Les représentants de Hô Chi Minh-Ville ont également remis à l’établissement le Drapeau traditionnel du Comité populaire municipal. – VNA

#Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville #Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71
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