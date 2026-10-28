Forum économique d’automne 2026 : 12 projets de 13,58 milliards de dollars à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, le 28 octobre, 12 projets d’investissement représentant un montant total de plus de 337.221 milliards de dôngs, soit environ 13,58 milliards de dollars, dans le cadre du Forum économique d’automne 2026.

Les 12 projets, ayant obtenu une approbation de principe ou un certificat d’enregistrement d’investissement, concernent notamment les ports maritimes, la logistique, l’urbanisme, l’industrie manufacturière et les hautes technologies.

Le projet le plus important est celui du port de transbordement international de Cân Gio, qui représente un investissement de 128.872,7 milliards de dôngs, soit environ 4,923 milliards de dollars, sur une superficie de 571 hectares. Il réunit la Compagnie générale maritime du Vietnam, le port de Saïgon et Terminal Investment Limited Holding S.A. Sa capacité prévue est de 4,8 millions d’EVP en 2030, puis de 16,9 millions en 2047. Au moins deux quais devraient être achevés d’ici à 2030. Les autres installations seront réalisées lors de la deuxième phase, dont l’achèvement est prévu en 2050.

Dans la zone portuaire de Cai Mep, le projet de port Cai Mep Gemadept – Terminal Link représente un investissement de 16.835,8 milliards de dôngs, soit environ 643,1 millions de dollars, sur une superficie de 120,78 hectares. Sa capacité annuelle atteindra 25,6 millions de tonnes de marchandises et il pourra accueillir des navires d’un port en lourd de 250.000 tonnes.

Le projet de quai My Xuân 6 représente, quant à lui, un investissement de 1.742,75 milliards de dôngs. Doté d’un quai de 350 mètres et d’une capacité annuelle de 2,8 millions de tonnes, il devrait entrer en exploitation au quatrième trimestre 2028.

Dans le secteur de la logistique, le projet Swift Logistics, porté par la société singapourienne TOKGISTIC PTE. LTD., représente un investissement de 25.850,44 milliards de dôngs, soit environ 987,4 millions de dollars. Son entrée en exploitation est prévue à partir du quatrième trimestre 2026.

Dans le domaine de l’urbanisme, le projet de zone urbaine de l’Université internationale représente un investissement porté à environ 173.115 milliards de dôngs, soit 6,612 milliards de dollars, pour une superficie de 880 hectares dans la commune de Xuân Thoi Son. Il intégrera des fonctions universitaires, résidentielles, commerciales, médicales, sportives et de loisirs, ainsi qu’un parc technologique.

À Thu Thiêm, le complexe intelligent développé par la Sarl Lotte Properties HCMC et ses partenaires représente un investissement de 60.000 milliards de dôngs, soit environ 2,292 milliards de dollars, sur une superficie de près de 74.513 m². Il vise à accueillir des activités financières, commerciales et résidentielles, ainsi que des infrastructures techniques et routières.

Dans le domaine des infrastructures industrielles, la première phase de la zone industrielle de Vinh Lâp couvre 497,19 hectares, pour un investissement enregistré de plus de 9.701 milliards de dôngs. Le projet associe notamment le groupe VSIP, Becamex et VSIP Quang Ngai.

Les projets manufacturiers et technologiques comprennent l’usine de câbles électriques de haute technologie GL CABLES, dotée d’un investissement de 600 milliards de dôngs, le projet XINYI GLASS Vietnam, d’un montant de 230 millions de dollars, et le projet CHANG YUE TECHNOLOGY (VN), de 70 millions de dollars. Ils portent respectivement sur la fabrication de câbles électriques, de produits verriers, ainsi que sur la fonderie et l’usinage des métaux.

Dans le domaine des technologies spécialisées, la Sarl II-VI Vietnam prévoit d’investir 45 millions de dollars dans la production de matériaux et de dispositifs de refroidissement thermoélectriques destinés aux semi-conducteurs. De son côté, la Sarl ITO Automation Technologies Vietnam investira 8 millions de dollars dans la fabrication de machines automatisées, de robots, de capteurs et de solutions de gestion des données.

Selon le Service municipal des finances, les investissements sociaux totaux à Hô Chi Minh-Ville ont atteint environ 510.286 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 10,2 % sur un an.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés, comprenant les nouveaux projets, les augmentations de capital ainsi que les apports en capital et acquisitions d’actions, se sont élevés à environ 17,8 milliards de dollars, soit 423,1 % du niveau enregistré sur la même période de 2025 et 162,4 % de l’objectif annuel. La ville a accordé des licences à 1.592 nouveaux projets, représentant plus de 9,772 milliards de dollars. Les augmentations de capital ont atteint 5,1297 milliards de dollars, tandis que les apports en capital et acquisitions d’actions se sont chiffrés à 2,9592 milliards de dollars.

Par ailleurs, la ville a approuvé en principe 37 projets d’investissement nationaux, pour un montant total d’environ 209.992 milliards de dôngs. Ces résultats témoignent de la diversification des sources de financement destinées au développement des infrastructures, des espaces urbains et des activités productives. – VNA