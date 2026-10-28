La province de Cà Mau approuve un projet éolien de près de 4.000 milliards de dôngs

Cà Mau (VNA) – La province de Cà Mau a approuvé le principe d’investissement du projet éolien Ngoc Hiên – Tam Giang Tây, d’un montant de 3.932 milliards de dôngs. Le projet sera implanté dans les communes de Tân Ân, Tam Giang, Nam Can et Dât Moi, pour une durée de réalisation de 36 mois.
Selon le Département provincial de l’Industrie et du Commerce, le projet couvrira une superficie de 11,75 hectares et comprendra 12 éoliennes d’une puissance d’environ 8,5 MW chacune. Il prévoit également l’installation de câbles souterrains et de lignes électriques de 35 kV, d’un poste électrique de 220 kV d’une capacité de 125 MVA, ainsi que d’une ligne de 220 kV d’environ 24 km.
Le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Chi Nguyên, a chargé le Département de l’Agriculture et de l’Environnement de coordonner les procédures relatives aux terrains, aux zones maritimes et à la protection de l’environnement. Les services compétents assureront le contrôle et la supervision de la mise en œuvre du projet.
Le projet bénéficiera d’une durée d’exploitation de 50 ans à compter de la décision d’approbation du principe d’investissement et pourra prétendre aux mesures d’incitation prévues par la législation en vigueur.
Cà Mau mise sur les énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer et près des côtes, afin de contribuer à l’approvisionnement du réseau électrique national, de renforcer la sécurité énergétique, de favoriser les exportations d’énergie et de soutenir le développement économique local.
Selon Tô Minh Duong, directeur adjoint du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, la province déploie actuellement 34 projets éoliens, d’une capacité totale de 2.309 MW. Parmi eux, 18 projets, totalisant 1.256 MW, ont obtenu l’approbation de principe d’investissement.
D’ici à la fin de 2026, trois projets supplémentaires, représentant une capacité totale de 300 MW, devraient entrer en service. Les autorités prévoient également de lancer 11 projets totalisant 744 MW et d’approuver le principe d’investissement ainsi que la sélection des investisseurs pour 22 autres projets, d’une capacité cumulée de 1.393 MW. – VNA
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