Économie

Le Vietnam, marché porteur pour les entreprises technologiques chinoises

Le Vietnam suscite un intérêt croissant des entreprises chinoises dans l’intelligence artificielle, l’économie numérique, l’agriculture intelligente et l’économie à basse altitude, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération au-delà du commerce et de la production traditionnels.

He Zhenwei, président de l’Association chinoise pour le développement industriel à l’étranger. Photo: VNA
He Zhenwei, président de l’Association chinoise pour le développement industriel à l’étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam suscite un intérêt croissant auprès des entreprises chinoises, qui cherchent à étendre leurs activités dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle (IA), l’économie numérique, l’économie à basse altitude et l’agriculture intelligente, au-delà des domaines traditionnels du commerce et de la production.

He Zhenwei, président de l’Association chinoise pour le développement industriel à l’étranger, a souligné l’attrait grandissant du marché vietnamien pour les entreprises chinoises, tant en matière d’investissement que de développement commercial.

Malgré les incertitudes économiques mondiales, l’intensification de la concurrence commerciale et les mesures tarifaires qui pèsent sur les échanges internationaux, le commerce bilatéral poursuit sa progression. Pour He Zhenwei, cette dynamique témoigne de l’efficacité de la coopération à haut niveau et de l’attractivité croissante du Vietnam. Il s’est déclaré optimiste quant aux perspectives économiques et commerciales entre les deux pays.

Pour approfondir cette coopération, il a appelé à renforcer les secteurs traditionnels, notamment l’industrie manufacturière, l’agriculture et les ressources minérales, tout en accordant davantage d’attention à la fabrication avancée, à l’IA, à l’économie numérique et à l’économie à basse altitude. L’objectif est non seulement d’accroître les échanges et les investissements, mais aussi d’en améliorer la qualité et le contenu technologique.

L’agriculture intelligente constitue également un domaine prometteur, notamment pour l’application des drones, de l’automatisation et des solutions numériques à la production. La Chine dispose d’une expérience croissante dans ce secteur, tandis que le Vietnam cherche à améliorer l’efficacité de son agriculture. L’association prévoit ainsi de renforcer les échanges avec les partenaires vietnamiens et de faciliter les contacts entre entreprises des deux pays.

Dans le secteur des technologies, Ma Chao, vice-président de Shenzhen Hejinhua Valley Information Technology, a estimé que le Vietnam constituait un marché prometteur en Asie du Sud-Est, porté par une population jeune et par la progression de l’accès à Internet et de l’utilisation des applications mobiles.

Forte de plus de dix ans d’expérience dans les services aux développeurs d’applications et d’un réseau couvrant plus de 220 pays et territoires, son entreprise conçoit des plateformes d’intelligence artificielle destinées à optimiser les interactions avec les clients, les opérations de marketing et le traitement des demandes sur différents canaux de communication.

Pour étendre ses activités au Vietnam, elle souhaite mieux connaître les politiques relatives à l’économie numérique et à l’IA, les réglementations sur la sécurité des données et la protection des informations personnelles, ainsi que les besoins des entreprises locales.

Selon Ma Chao, la priorité consiste à établir des partenariats avec des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de solutions et des entreprises technologiques vietnamiennes. La coopération dans l’IA ne saurait se limiter à la fourniture de produits : elle doit également reposer sur le partage d’expériences, le développement d’un réseau de partenaires locaux et la conception de solutions adaptées aux réalités du marché vietnamien. Une bonne connaissance du cadre juridique national constitue, à cet égard, une condition essentielle à une implantation durable.

À l’avenir, les besoins croissants en matière de transformation numérique et de modernisation de la production devraient ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération sino-vietnamienne dans l’IA, l’économie numérique, l’agriculture de haute technologie et l’économie à basse altitude. Autant de domaines susceptibles de favoriser le partage d’expériences et de déboucher sur des projets concrets.-VNA

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