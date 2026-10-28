Première participation du Vietnam au Championnat du monde de lutte contre l’incendie et de sauvetage 2026

Hanoï (VNA) - Une équipe de 17 cadres et soldats du ministère vietnamien de la Sécurité publique participera, pour la première fois, au Championnat du monde de lutte contre l’incendie et de sauvetage 2026, qui se déroulera du 2 au 8 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le Département de la police de prévention, de lutte contre l’incendie et de sauvetage a organisé, le 27 octobre à Hanoï, une répétition générale afin de présenter les résultats de l’entraînement de l’équipe vietnamienne avant son départ. Cette compétition internationale en est à sa 21e édition masculine et à sa 12e édition féminine.



L'équipe, composée de 17 membres issus de différentes unités locales, a suivi un entraînement intensif du 30 août au 28 octobre. Les participants ont renforcé leur condition physique, leur endurance, leur vitesse ainsi que leurs compétences techniques afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles lors de la compétition.



Lors du championnat, les athlètes vietnamiens disputeront quatre épreuves principales : l’escalade à l’aide d’une échelle, le franchissement d’obstacles sur 100 mètres, le relais 4 × 100 mètres et les opérations d’intervention d’urgence. Lors de la répétition générale, le colonel Hoang Ngoc Huynh, directeur adjoint du Département de la police de prévention, de lutte contre l’incendie et de sauvetage, a souligné que cette compétition offrirait aux forces de police vietnamiennes une précieuse occasion de découvrir les pratiques internationales, d’échanger avec leurs homologues étrangers et de renforcer leurs compétences professionnelles.-VNA