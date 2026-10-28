Société

Hô Chi Minh-Ville : 846 dépouilles de martyrs exhumées au parc Le Thi Rieng en quatre mois

La campagne de recherche menée au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville, a permis d’exhumer 846 dépouilles de martyrs entre le 23 juin et le 27 octobre, dans le cadre des efforts visant à retrouver et à identifier les soldats morts pour la Patrie.

Recherche de dépouilles de martyrs au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: nhandan.vn
Recherche de dépouilles de martyrs au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: nhandan.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au total, 846 dépouilles de martyrs ont été exhumées au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville, entre le 23 juin et le 27 octobre. Parmi elles, 813 ont été retrouvées individuellement et 33 autres provenaient de huit fosses communes.

Le 27 octobre, quatre nouvelles dépouilles ont été découvertes. À cette date, les unités du Commandement de Hô Chi Minh-Ville avaient excavé plus de 620 m³ de terre dans le parc.

Selon l’équipe chargée de la recherche des dépouilles de martyrs, relevant du Commandement municipal, les opérations se sont déroulées en deux phases. La première, du 23 juin au 14 octobre, a permis de retrouver 731 dépouilles, qui ont fait l’objet d’une cérémonie commémorative avant d’être inhumées conformément à la réglementation. La seconde, menée du 15 au 27 octobre, a permis de découvrir 115 dépouilles individuelles supplémentaires.

La reprise des recherches après la cérémonie commémorative et l’inhumation des 731 premières dépouilles s’inscrit dans le cadre d’une campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, l’exhumation et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie.

Conformément aux directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, les recherches seront étendues à tous les sites susceptibles d’abriter des restes de soldats, notamment dans les zones où se sont déroulés de violents combats pendant la guerre.

Cette campagne vise non seulement à offrir une sépulture aux soldats tombés au combat, mais aussi à réexaminer les zones de recherche, à recueillir de nouvelles informations, à retrouver des témoins et à élargir les analyses ADN afin d’identifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays.- VNA

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