Tourisme

Promotion touristique : le Vietnam veut renforcer sa marque nationale

Le Vietnam entend rendre sa promotion touristique plus ciblée et efficace afin de développer ses marchés, de renforcer sa marque nationale et d’accroître sa compétitivité face à la concurrence internationale.

La zone d'écotourisme communautaire de Pu Luong attire les visiteurs pendant les vacances du 2 septembre. Photo : VNA
La zone d'écotourisme communautaire de Pu Luong attire les visiteurs pendant les vacances du 2 septembre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La promotion touristique doit être considérée comme un levier stratégique de premier plan pour développer les marchés et valoriser la marque touristique nationale. Face à une concurrence accrue entre les destinations, elle doit gagner en cohérence et en profondeur, en ciblant davantage ses actions et en renforçant les synergies afin de faire rayonner la marque touristique vietnamienne à l’international.

Le tourisme vietnamien a enregistré des résultats encourageants au cours des neuf premiers mois de 2026. Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 17,7 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 14,5 % par rapport à la même période de 2025, soit 70,7 % de l’objectif annuel. Le nombre de touristes nationaux est estimé à 126 millions, en progression de 5,8 %, représentant 84 % de l’objectif fixé pour l’année. Les recettes touristiques totales sont estimées à 874 000 milliards de dôngs, en hausse de 10 % sur un an.

Dans son rapport 2026 sur l’indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI), publié fin septembre, le Forum économique mondial (WEF) a classé le Vietnam au deuxième rang mondial pour l’amélioration de cet indice. Lors de la cérémonie des World Travel Awards 2026, le pays a également été désigné pour la huitième fois "Meilleure destination d’Asie" et pour la quatrième fois "Meilleure destination patrimoniale d’Asie".

Ces résultats témoignent de l’attractivité croissante du Vietnam et de la meilleure visibilité de sa marque touristique. Au-delà des efforts déployés pour diversifier les produits touristiques, moderniser les infrastructures, assouplir les politiques de visa et améliorer l’offre de services, le rôle essentiel de la promotion touristique mérite également d’être souligné.

Le secteur a ainsi multiplié les initiatives : nomination d’ambassadeurs du tourisme, valorisation des destinations à travers le cinéma et développement d’un écosystème numérique. Des campagnes ciblées ont également été déployées sur des marchés jugés prometteurs, notamment au Japon, en Inde, en Russie, en Australie et aux Émirats arabes unis, à travers des salons professionnels, des festivals et des événements culturels et gastronomiques.

Toutefois, face à une concurrence accrue entre destinations et à l’évolution des attentes des voyageurs, la promotion doit dépasser la simple visibilité du pays pour cibler les marchés, adapter les produits et mobiliser des partenaires de distribution afin de générer des réservations et des recettes concrètes.

Malgré les progrès accomplis, la coopération entre les autorités centrales, les collectivités locales et les entreprises reste parfois insuffisante. Les budgets consacrés à la promotion demeurent limités et manquent de stabilité à long terme, ce qui réduit l’ampleur et le professionnalisme des campagnes. L’image du tourisme vietnamien manque également d’unité.

Ainsi, la résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique, consacrée au développement du tourisme en tant que secteur économique moteur dans la nouvelle ère, préconise la mise en place d’un programme national de promotion reposant sur un message cohérent et professionnel. L’image touristique doit être étroitement associée à celle du pays, à son environnement d’investissement et d’affaires, à sa culture, à son patrimoine et à sa population. Dans cette perspective, l’État est appelé à coordonner les campagnes nationales et à coopérer avec les grandes entreprises pour promouvoir le Vietnam à l’étranger.

Selon Nguyen Quoc Ky, président du conseil d’administration de Vietravel, le Vietnam possède de nombreuses destinations attrayantes, mais ne dispose pas encore d’une marque touristique nationale suffisamment forte sur le marché international.

À l’ère numérique, le tourisme vietnamien doit moderniser sa promotion en s’appuyant sur les données, l’intelligence artificielle, les plateformes numériques, les créateurs de contenu et les partenaires internationaux pour cibler les marchés et les clientèles appropriés.

Pour Nguyen Anh Tuan, directeur de l’Institut d’économie du tourisme, le Vietnam doit définir ses marchés prioritaires pour la période 2026-2030, en distinguant les marchés à court terme, ceux à développer et ceux à préparer sur le long terme. Chaque marché doit disposer de messages, de produits phares, de partenaires de distribution, d’un plan de promotion et d’indicateurs d’évaluation adaptés.

De son côté, Dang Quoc Thang, responsable de la succursale de Vietnam Airlines à Quy Nhon, préconise une coordination régulière entre les autorités, les compagnies aériennes, les agences de voyages et les collectivités locales pour sélectionner les marchés cibles et évaluer les résultats obtenus. Il recommande de privilégier les marchés présentant un potentiel suffisant pour permettre l’ouverture de vols directs, ainsi que les nouveaux marchés à fort potentiel, tout en encourageant les partenariats public-privé dans la promotion internationale. -VNA

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