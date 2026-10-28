Tourisme

De nombreuses activités au programme du premier Festival mondial des villages de métiers

Selon le plan, la cérémonie d'ouverture est prévue le soir du 14 novembre. Tout au long de la manifestation, des espaces d'exposition et de présentation permettront aux artisans, aux unités de production et aux entreprises de promouvoir leurs produits et d'élargir les échanges commerciaux.

Artisan du village de Chuong, qui fabrique depuis plus de 300 ans des chapeaux coniques. Photo: VNA
Artisan du village de Chuong, qui fabrique depuis plus de 300 ans des chapeaux coniques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le premier Festival mondial pour la préservation et le développement des villages de métiers se tiendra du 13 au 16 novembre à Hanoï avec une série d’activités consacrées à la présentation des produits artisanaux, aux échanges entre artisans et créateurs, à la promotion des investissements et au tourisme dans les villages de métiers.

Selon le plan, la cérémonie d'ouverture est prévue le soir du 14 novembre. Tout au long de la manifestation, des espaces d'exposition et de présentation permettront aux artisans, aux unités de production et aux entreprises de promouvoir leurs produits et d'élargir les échanges commerciaux.

Le matin du 14 novembre, une conférence consacrée à la promotion des investissements dans les produits des zones rurales se tiendra au Centre de l’essence des villages de métiers vietnamiens, à Bat Trang.

Dans l’après-midi, les responsables du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et du Comité populaire de Hanoï devraient recevoir des représentants du Conseil mondial de l’artisanat, d’organisations internationales ainsi que des localités vietnamiennes et étrangères participant à l’événement.

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VIsiteurs au Festival Festival international pour la préservation et le développement des villages de métiers 2025 à Hanoï. Photo: VNA

Le 15 novembre, la Cité impériale de Thang Long accueillera le concours des produits artisanaux d’Asie-Pacifique, qui offrira un espace de rencontre et d’échange entre artisans et créateurs. Un programme d’échanges culturels et de promotion de la mode artisanale s’y déroulera également à 19 heures au même endroit.

En outre, avant l'ouverture officielle, des visites et des expériences dans des villages de métier, tels que Van Phuc et Chuyen My, seront proposées le 12 novembre. D'autres activités auront également lieu, notamment le premier concours de produits de villages de métiers et de valorisation des artisans de Hanoï, ainsi que le concours des produits d'artisanat d'art du Vietnam.

Des programmes artistiques se tiendront les 13 et 16 novembre à la Cité impériale de Thang Long, accompagnés d'activités dans plusieurs villages de Hanoï et de la province de Ninh Binh. -VNA

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