Le Vietnam décroche le prestigieux Prix du leadership gouvernemental 2026

Hanoi (VNA) – Le ministère des Sciences et de la Technologie, représentant le gouvernement vietnamien, a reçu le Prix du leadership gouvernemental 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026), décerné par l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile (GSMA).



Cette distinction a été remise mercredi 28 octobre à Quang Ninh, lors de la session d’ouverture de la Table ronde des ministres du Numérique et de l’Intelligence artificielle, organisée dans le cadre de la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (VIDW 2026).



Le Prix du leadership gouvernemental est une distinction annuelle décernée à un unique pays par un jury international d’experts indépendants, composé notamment de représentants de l’Union internationale des télécommunications (UIT), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la GSMA.



Ce prix honore un gouvernement pour la constance de sa politique publique, sa vision stratégique et la mise en place d’un cadre réglementaire d’exception propice à l’essor du mobile et du numérique, et en même temps, récompense une ambition politique concrétisée par des actions tangibles sur le terrain.



En 2026, le Vietnam s’impose comme l’unique lauréat de cette distinction internationale. Il succède ainsi au Brésil, récompensé en 2025 pour sa gestion novatrice du spectre radioélectrique et ses réformes réglementaires, à Trinité-et-Tobago en 2024, ainsi qu’à l’Inde en 2023.



Ce prix récompense l’élan du Vietnam dans sa transformation numérique, portée par des orientations politiques fortes, des réformes institutionnelles majeures et le déploiement d’infrastructures dédiées.



Cette dynamique s’appuie sur la Loi sur les télécommunications de 2023 et la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, en date du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Ces piliers érigent désormais l’infrastructure numérique en socle incontournable de l’économie et de la société numériques du pays.



S’exprimant lors de la cérémonie, Julian Gorman, directeur de la région Asie-Pacifique de la GSMA, a fait savoir que le Vietnam doit sa distinction à une approche exemplaire, qui articule harmonieusement ses ambitions nationales avec ses choix politiques, sa capacité d’exécution et sa collaboration étroite avec les acteurs de l’industrie.



Il a salué tout particulièrement la vision stratégique du pays, qui érige la connectivité télécom au rang d’infrastructure économique clé, ainsi que les politiques incitatives en faveur de l’investissement dans les réseaux, le déploiement de la 5G et une démarche fondamentalement centrée sur l’humain.



Julian Gorman a estimé que ces piliers solides permettront au Vietnam de propulser son économie numérique, de renforcer ses capacités industrielles et de peser davantage dans la configuration future des télécommunications mondiales.



Selon les prévisions de la GSMA, l’économie numérique vietnamienne devrait générer 30% du PIB national d’ici 2030. L’attraction des investissements directs étrangers dans les secteurs tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la production intelligente est considérée comme un de tremplin pour restructurer son économie, élever ses capacités technologiques et sa compétitivité internationale.



Le rapport "Digital Nations 2026", publié par la GSMA et consacré à la construction d’un écosystème numérique de confiance en Asie-Pacifique, met en lumière les avancées significatives du Vietnam à travers cinq piliers : les infrastructures, l’innovation, la gouvernance des données, la cybersécurité et les compétences humaines.



Ces piliers, étroitement interconnectés, constituent le socle d’un développement numérique durable. Concrètement, la modernisation des infrastructures de connectivité élargit l’accès aux services, tandis que l’innovation stimule la création de nouveaux produits et modèles économiques. Parallèlement, la gouvernance des données et la cybersécurité contribuent à consolider la confiance des utilisateurs, alors que le renforcement des compétences numériques permet aux citoyens et aux entreprises d’exploiter pleinement les opportunités offertes par la technologie.



Le développement fulgurant de la nouvelle génération d’infrastructures télécoms figure parmi les réussites majeures du Vietnam saluées par la GSMA. En 2026, le pays déploie un réseau de plus de 40.000 stations 5G, couvrant désormais près de 92% de sa population, une performance qui propulse le Vietnam parmi les pays affichant le rythme de déploiement et d’extension de la 5G le plus rapide au monde.



Parallèlement à cette expansion structurelle, la qualité de la connectivité Internet franchit des paliers remarquables. Selon les données du système de mesure i-Speed — opéré par le Centre Internet du Vietnam (VNNIC) rattaché au ministère des Sciences et des Technologies —, la vitesse de l’Internet mobile et de la 5G a bondi en 2026. Dès le début de l’année, elle a franchi pour la première fois le seuil des 500 Mbps, certains opérateurs nationaux culminant même à un pic de 617 Mbps. La vitesse moyenne de téléchargement à l’échelle nationale s’est solidement maintenue au-dessus des 437 Mbps.



Selon les dernières données de l’Index mondial Speedtest d’Ookla (période août-septembre 2026), pour la première fois, l’Internet mobile à haut débit au Vietnam s’est hissé au 8e rang mondial en septembre 2026, avec une vitesse de téléchargement médiane atteignant 230,31 Mbps. Cette progression constante confirme la dynamique du pays, qui occupait déjà la 10e place en juillet avant de passer à la 9e en août 2026. Hanoi intègre par ailleurs le club très fermé du Top 5 des villes dotées des réseaux mobiles les plus rapides de la planète.



Côté Internet haut débit fixe, le pays se maintient solidement dans l’élite mondiale. Après s’être classé 7e en juillet (307,11 Mbps) puis 8e en août (301,48 Mbps — soit plus du double de la moyenne globale établie à 129,68 Mbps), le Vietnam reste ancré dans le Top 10 en septembre avec un débit de 297,64 Mbps.



Parallèlement au déploiement de la 5G, le Vietnam intensifie ses efforts pour éliminer les zones blanches et élargir sa couverture haut débit. L’arrêt définitif de la 2G, combiné au lancement du Programme de service public des télécommunications — encadré par la décision n°777/QĐ-TTg de 2026 —, offre désormais un cadre solide aux opérateurs pour étendre leurs réseaux vers les régions les plus isolées.



Rien qu’au cours de la campagne phare de 2026, la couverture a été déployée sur 1.856 sites, englobant 788 villages ainsi que 1.068 poches de population dans les zones reculées, frontalières et insulaires. En complément de ces infrastructures terrestres, le pays expérimente également l’Internet par satellite en orbite basse (LEO) afin de désenclaver les territoires où les réseaux traditionnels restent difficiles à installer.



Assurer un accès universel au numérique est un défi de taille qui impose une synergie continue entre régulateurs et opérateurs télécoms. Pour le Vietnam, l'enjeu dépasse le simple développement d'infrastructures. Il s’agit désormais de former les citoyens aux usages digitaux, de sécuriser rigoureusement leurs données et de proposer des services adaptés aux réalités économiques et géographiques du pays. – VNA



source