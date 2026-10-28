Le Vietnam veut renforcer son autonomie stratégique et devenir un pôle technologique régional

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, le Premier ministre Le Minh Hung a dialogué mercredi matin 28 octobre avec Stephan Mergenthaler, directeur général du Forum économique mondial (WEF).



Lors de cet échange consacré au positionnement du Vietnam dans l’économie mondiale de demain, le chef du gouvernement a souligné les profondes mutations de la situation internationale, marquées par une évolution vers un monde multipolaire et multicentrique, une concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, qui s’étend aux domaines économique, technologique, des données et de l’énergie, ainsi qu’aux normes commerciales, d’investissement, environnementales et de gouvernance.



Malgré la poursuite de la mondialisation, les économies sont confrontées à une fragmentation croissante et à des exigences accrues en matière de sécurité, d’autonomie et de résilience. Le Premier ministre a identifié trois défis étroitement liés auxquels le Vietnam et le monde sont confrontés : adapter les mécanismes et les règles mondiaux aux mutations rapides de la situation internationale, trouver de nouveaux modèles de développement face aux limites des moteurs de croissance traditionnels, et renouveler les cadres de coopération et d’investissement dans un contexte de concurrence accrue et d’érosion de la confiance stratégique, indispensable à une coopération efficace.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et Stephan Mergenthaler, directeur général du Forum économique mondial (WEF). Photo: VNA

Face à ces défis, le Vietnam a défini trois orientations stratégiques prioritaires : renforcer son autonomie stratégique tout en s’intégrant de manière proactive, active, globale, approfondie et efficace à la communauté internationale ; renouveler son modèle de développement en plaçant les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique au cœur de la croissance ; et poursuivre les réformes institutionnelles tout en renforçant la gouvernance nationale, afin de créer un environnement favorable au développement, d’améliorer l’efficacité de l’appareil d’État et la qualité des services rendus à la population et aux entreprises.



Le gouvernement entend également préserver la stabilité macroéconomique, renforcer les capacités d’anticipation et d’alerte précoce face aux risques, et diversifier les marchés, les partenaires et les sources d’approvisionnement. Les investissements dans les infrastructures de transport, numériques et énergétiques, ainsi que dans les sciences et technologies et les ressources humaines, doivent contribuer à renforcer la compétitivité de l’économie.



Le Vietnam entend également renforcer les liens entre les entreprises nationales et les entreprises à capitaux étrangers, en privilégiant les investissements associés aux transferts de technologies, à la formation et au développement des ressources humaines, afin de favoriser une participation accrue des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales. Le pays entend par ailleurs consolider ses capacités de production nationales et renforcer son autonomie stratégique dans les secteurs essentiels, notamment l’alimentation et l’énergie.



Selon le Premier ministre, à l’horizon 2035, le Vietnam souhaite devenir un centre émergent des technologies numériques, un centre des nouvelles énergies, vertes et propres, ainsi que de la production agricole verte, à l’échelle régionale et mondiale. Il ambitionne également de devenir un maillon important et fiable des chaînes d’approvisionnement et de valeur régionales et mondiales.



Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam dispose de plusieurs atouts, notamment sa position géostratégique favorable, sa stabilité politique, la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques et ses perspectives de croissance positives. Sa position stratégique en Asie-Pacifique, son vaste réseau d’accords de libre-échange et la diversité de ses relations économiques lui permettent également de jouer un rôle de liaison entre les marchés, les chaînes d’approvisionnement, les flux de capitaux et les écosystèmes technologiques.



Le Vietnam dispose par ailleurs d’un potentiel important grâce à sa population de plus de 100 millions d’habitants, à une main-d’œuvre abondante, à sa tradition d’attachement à l’éducation et aux compétences, ainsi qu’à sa capacité d’apprentissage et d’adaptation. Son expérience de la production et de sa participation aux chaînes de valeur mondiales, son marché vaste et dynamique et ses ressources dans l’agriculture, l’économie maritime, les minerais stratégiques, les énergies renouvelables et la biodiversité constituent également des atouts pour son développement.



Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation de ses relations, se voulant un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Selon lui, face à une situation internationale en rapide et profonde mutation, marquée par une complexité croissante, l’autonomie stratégique implique pour le Vietnam de renforcer ses capacités internes, de préserver son pouvoir de décision et de choisir de manière proactive des modalités de coopération conformes à ses intérêts nationaux, tout en respectant les intérêts légitimes de ses partenaires.



S’adressant aux partenaires internationaux, aux gouvernements et aux entreprises, le Premier ministre Le Minh Hung a souhaité que les partenaires du Vietnam dépassent la simple recherche d’opportunités pour s’engager dans un accompagnement à long terme du développement du pays. Il a notamment appelé les entreprises étrangères à partager leurs technologies, leurs connaissances et leurs expériences en matière de gestion, à participer à la formation des ressources humaines et à promouvoir l’innovation.



Le gouvernement vietnamien poursuivra les réformes institutionnelles, le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines, tout en protégeant les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs. Il maintiendra le dialogue avec ces derniers, écoutera leurs propositions et s’emploiera à résoudre rapidement leurs difficultés et leurs obstacles, conformément à ses compétences et aux dispositions légales.



Le Premier ministre a exprimé le souhait que le Vietnam devienne un partenaire stratégique régional du WEF.



À cette occasion, il a assisté à l’annonce d’un partenariat entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le WEF, marquant une nouvelle étape dans leur coopération. -VNA



