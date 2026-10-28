AEF 2026 : Hô Chi Minh-Ville et le WEF renforcent leur partenariat stratégique

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, a reçu le 28 octobre le directeur exécutif du Forum économique mondial (WEF), Stephan Mergenthaler, en marge de la troisième édition du Forum économique d’automne (AEF 2026), afin d’échanger sur les orientations de leur future coopération.

Au nom des autorités municipales, Nguyen Van Duoc a remercié Stephan Mergenthaler et le WEF pour leur soutien important, qui a contribué au succès du forum et à la réalisation de ses objectifs.

Soulignant que l’AEF 2026, placé sous le thème de la convergence de nouveaux moteurs de croissance, avait favorisé des échanges directs et substantiels entre la communauté internationale, les entreprises et les pouvoirs publics, le dirigeant municipal a mis en avant les résultats concrets enregistrés dès la matinée du 28 octobre. Ceux-ci comprennent la remise des certificats d’adhésion aux dix premiers membres du Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (C4IR), ainsi que l’octroi de licences d’investissement à dix projets représentant plusieurs milliards de dollars.

À travers le message du Premier ministre Le Minh Hung, le Vietnam affirme qu’il n’est pas seulement une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE), mais aussi un partenaire de coopération et d’investissement. Hô Chi Minh-Ville souhaite que le WEF continue de relayer ce message auprès de la communauté mondiale des investisseurs. Elle estime que la mise en réseau du Forum de printemps de Davos, du Forum d’été en Chine et du Forum économique d’automne au Vietnam pourrait contribuer à bâtir un écosystème de forums économiques plus complet et à approfondir les échanges au sein du WEF.

Se disant heureux de revenir à Hô Chi Minh-Ville pour participer à l’AEF 2026, Stephan Mergenthaler a salué le potentiel de développement de la ville et exprimé sa confiance dans ses perspectives d’avenir. Il a notamment souligné l’ampleur et le dynamisme du forum, ainsi que la portée du discours prononcé par le Premier ministre Lê Minh Hung. Selon lui, la progression constante de l’AEF constitue une étape importante dans la réalisation des ambitions de Hô Chi Minh-Ville.

Il a réaffirmé la volonté du WEF d’intensifier sa coopération avec Hô Chi Minh-Ville, notamment à travers le C4IR et d’autres programmes, afin de contribuer aux objectifs de développement de la ville et du Vietnam.

Stephan Mergenthaler a officiellement invité les autorités municipales à participer, aux côtés de hauts représentants du gouvernement vietnamien, à la réunion annuelle du WEF prévue à Davos en janvier 2027, afin de témoigner de la continuité et de l’étroitesse de leur coopération.

Évoquant la possibilité de coordonner l’AEF 2027 avec la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, que le Vietnam accueillera la même année à Phu Quoc, le directeur exécutif du WEF a assuré que son organisation était pleinement disposée à soutenir cette initiative, notamment en organisant et en animant des sessions de haut niveau dans le cadre de l’APEC. Cette convergence offrirait une occasion importante de renforcer le modèle de partenariat établi avec Hô Chi Minh-Ville et d’accroître le rayonnement international de leur coopération. – VNA