Politique

Le Vietnam promeut la coopération économique et scientifique avec la Malaisie

L’ambassadrice du Vietnam en Malaisie, Pham Thi Thuy Nga, entend promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie et équilibrée, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

L’ambassadrice du Vietnam en Malaisie, Pham Thi Thuy Nga. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Malaisie, Pham Thi Thuy Nga. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – À l’occasion de la présentation de ses lettres de créance à Kuala Lumpur, l’ambassadrice du Vietnam en Malaisie, Pham Thi Thuy Nga, a présenté, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), les priorités de son mandat, axées sur le renforcement de la confiance politique et la promotion d’une coopération économique, commerciale et d’investissement plus équilibrée et durable.

Rappelant l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays à l’occasion de la visite officielle en Malaisie, en novembre 2024, du secrétaire général du Parti, To Lam, l’ambassadrice a indiqué que cet événement avait ouvert une nouvelle phase de développement des relations bilatérales, porteuse de grandes attentes. La visite au Vietnam du Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, en février 2025, a ensuite donné une nouvelle impulsion à cette coopération, avec des résultats concrets.

Durant son mandat, la diplomate vietnamienne entend promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau par tous les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et de l'organe législatif. Les deux parties s’attacheront à mettre en œuvre efficacement les accords conclus et à intensifier leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires maritimes.

Sur le plan économique, les deux pays entendent promouvoir une coopération commerciale et d’investissement équilibrée, faciliter les activités des entreprises et développer l’économie numérique, l’économie verte, les sciences et les technologies, ainsi que l’innovation. L’ambassadrice a également souligné que le renforcement des échanges culturels, de la coopération dans l’éducation et le tourisme, ainsi que des liens entre les populations, contribuerait à approfondir et à consolider les relations bilatérales.

Selon la diplomate Pham Thi Thuy Nga, le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement. Le 14e Congrès national du Parti a fixé l’objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres sur la période 2026-2030, en faisant de l’innovation, des sciences et des technologies des moteurs essentiels de la croissance. Cette orientation présente des convergences avec la vision Malaysia MADANI portée par le Premier ministre Anwar Ibrahim. Ces similitudes constituent une base favorable au renforcement de la connectivité, à la valorisation des complémentarités et à l’élargissement des perspectives de coopération.

L’ambassadrice a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les partenaires malaisiens afin de rendre le partenariat stratégique global entre les deux pays plus approfondi, concret et efficace. Cette démarche s’appuie sur la confiance politique, des intérêts stratégiques communs et les liens étroits entre les deux peuples, au service du développement des deux pays et de la prospérité commune au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). – VNA

#Malaisie #Nouvelle ère
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