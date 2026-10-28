Économie

Ho Chi Minh-Ville appelée à renforcer son autonomie et sa capacité d'action

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a fixé les grandes priorités de Ho Chi Minh-Ville en matière de croissance économique, de gouvernance, d'infrastructures et d'amélioration des conditions de vie.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a appelé Ho Chi Minh-Ville à adopter une approche plus autonome, à renforcer sa capacité à mettre en œuvre les décisions et à mener les tâches à leur terme. Ces orientations ont été données lors d'une réunion tenue le 28 octobre avec la permanence du Comité municipal du Parti.

La réunion a porté sur la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et des résolutions stratégiques du Bureau politique, ainsi que sur le développement socio-économique, l'objectif d'une croissance à deux chiffres en 2026 et les difficultés auxquelles la ville est confrontée.

Selon Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, le produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 9,06 % au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une hausse de 9,86 % au troisième trimestre. La ville vise une croissance de 10,2 % en 2026, dont 12,3 % au quatrième trimestre.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a salué les efforts déployés par les autorités, les entreprises et la population. La ville doit élaborer des scénarios pour 2027 tout en maintenant ses objectifs à long terme en matière de productivité, de technologie, de ressources humaines et de qualité de vie.

Le dirigeant a demandé de passer en revue les tâches accusant un retard, de désigner les responsables et de fixer des échéances précises. Il a appelé la ville à prendre des décisions de manière proactive dans les domaines relevant de sa compétence et à formuler des propositions concrètes pour les dossiers dépassant ses attributions. Pour atteindre ses objectifs économiques, la ville doit concentrer ses ressources sur les projets susceptibles de produire des résultats dès les derniers mois de 2026.

En matière d'investissements directs étrangers, le dirigeant a souligné la nécessité de veiller au respect des calendriers de réalisation des projets, de favoriser les transferts de technologies, de développer les ressources humaines et de soutenir les fournisseurs nationaux. Le Centre financier international doit avant tout contribuer à mobiliser des capitaux pour le Vietnam, notamment dans les infrastructures, la production, l'innovation et les petites et moyennes entreprises (PME).

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA


Il a également préconisé une réorganisation de l'espace de développement, une accélération du développement du réseau ferroviaire urbain. La ville doit lutter contre les inondations en combinant des infrastructures adaptées et la préservation des zones de rétention d'eau.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a appelé à accroître l'offre de logements abordables, notamment locatifs, destinés aux travailleurs et aux ménages à faibles revenus, à améliorer les soins de santé primaires et à garantir un nombre suffisant d'écoles, de salles de classe et d'enseignants.

Concernant la construction du Parti, le dirigeant a appelé à préserver l'unité, à définir clairement les responsabilités et à lutter contre la corruption, le gaspillage et les pratiques répréhensibles, notamment dans la gestion foncière, les investissements, les appels d'offres et la gestion des biens publics.

À l'issue de la réunion, la permanence du Comité municipal du Parti devra préciser les priorités pour les derniers mois de 2026 et les préparatifs pour 2027, en assurant un suivi rigoureux de l'avancement des tâches et en levant rapidement les obstacles rencontrés. – VNA

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