Politique

Vietnam–République dominicaine : la coopération parlementaire au cœur des échanges

La vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Hong et le secrétaire général du MIU, Miguel Mejía, ont discuté du renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines parlementaire, économique et commercial.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Hong et le secrétaire général du MIU, Miguel Mejía. Photo : VNA
La vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Hong et le secrétaire général du MIU, Miguel Mejía. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Hong, a reçu, le 28 octobre à Hanoï, une délégation de haut niveau du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, conduite par son secrétaire général, Miguel Mejía, en visite de travail au Vietnam.

Nguyen Thi Hong s'est dite convaincue que cette visite contribuerait à renforcer la confiance politique entre les deux Partis et les deux pays et à donner un nouvel élan à leur coopération dans divers domaines. Elle a salué l'engagement de Miguel Mejía en faveur du développement des relations entre les deux pays, notamment ses efforts pour renforcer la présence diplomatique de la République dominicaine au Vietnam et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

La vice-présidente de l'AN a rappelé le soutien apporté par le peuple dominicain au Vietnam durant sa lutte d’hier pour la libération du Sud et la réunification du pays, ainsi que pour le processus de développement national d’aujourd’hui. Elle a également évoqué les liens d'amitié établis par le Président Ho Chi Minh et le dirigeant dominicain Juan Bosch, puis entretenus par les générations suivantes.

Soulignant que la coopération parlementaire constituait un pilier important des relations bilatérales, elle a indiqué que l'AN de la 16e législature avait créé un groupe d'amitié parlementaire Vietnam–République dominicaine, destiné à renforcer les liens entre les deux parlements et à favoriser les échanges entre les localités et les populations.

Elle a souhaité que Miguel Mejía continue à soutenir la coopération parlementaire et le bon fonctionnement des groupes d'amitié parlementaires des deux pays, afin de favoriser notamment les échanges économiques, commerciaux et les investissements.

Elle a également salué la proposition de Miguel Mejía visant à développer une coopération concrète entre les localités vietnamiennes et dominicaines, susceptible de contribuer au développement socio-économique des deux pays.

La vice-présidente de l'AN a souligné que le Vietnam poursuivait ses réformes législatives afin de lever les obstacles au développement et de créer un cadre juridique plus transparent et favorable aux entreprises et aux investisseurs étrangers. Elle a proposé d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir les contacts entre dirigeants et parlementaires, de favoriser le partage d'informations et d'expériences législatives et de renforcer la coopération économique, commerciale et les investissements.

De son côté, le secrétaire général du MIU, Miguel Mejía, a fait part de ses impressions positives sur le pays. Il a exprimé l'espoir que cette rencontre contribuerait à renforcer les relations entre la République dominicaine et le Vietnam, ainsi qu'entre le MIU et le Parti communiste du Vietnam.

Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam poursuivrait son développement et enregistrerait de nouveaux progrès dans les années à venir.

Le dirigeant du MIU a également appelé à multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, dans les cadres du Parti, de l'État et du Parlement, ainsi qu'à favoriser les échanges entre les populations. Il a souligné l'importance de la coopération parlementaire pour renforcer les relations bilatérales et faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays. – VNA

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