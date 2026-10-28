Vietnam-Mexique: le monument dédié au Président Ho Chi Minh restauré à Acapulco

Mexico (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Mexique et les autorités d'Acapulco, dans l'État de Guerrero, ont inauguré le 27 octobre (heure locale) le monument restauré en hommage au Président Ho Chi Minh, situé au centre de cette ville portuaire mexicaine.



Ce buste en bronze, réalisé par le sculpteur mexicain Pedro Ramírez Ponzanelli, avait été inauguré le 19 mai 2010, à l'occasion du 120e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. Il se trouve sur l'avenue Costera Miguel Alemán, aux côtés de monuments dédiés à plusieurs figures historiques latino-américaines, dont Simón Bolívar (Venezuela), Benito Juárez (Mexique) et José Martí (Cuba).



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Van Hai, s'est dit touché par l'attachement des autorités et des habitants d'Acapulco au Président Ho Chi Minh et au Vietnam. Il a souligné que ce monument témoignait également des liens de solidarité entre les deux peuples et de leur attachement commun à l'indépendance, à la liberté, à la paix et à la justice. Il a rappelé que le Président Ho Chi Minh avait consacré sa vie à l'indépendance du Vietnam et que son engagement en faveur de la paix et de la solidarité entre les peuples avait inspiré des mouvements dans d'autres pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Van Hai, et la maire d'Acapulco, Abelina López Rodríguez. Photo : VNA

Remerciant la maire d'Acapulco, Abelina López Rodríguez, et les autorités locales pour leur soutien à la restauration du monument, l'ambassadeur a souhaité que ce lieu soit préservé et devienne un espace de découverte de l'histoire du Vietnam et des relations entre les deux pays. A cette occasion, il a également présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam et les grandes orientations de son développement pour les années à venir.



De son côté, la maire d'Acapulco, Abelina López Rodríguez, a évoqué les similitudes entre les luttes pour l'indépendance du Vietnam et du Mexique. Elle a notamment établi un parallèle entre le Président Ho Chi Minh et Vicente Guerrero, figure de l'indépendance mexicaine, soulignant leur détermination à défendre la souveraineté de leur pays. La maire a assuré que la ville continuerait à entretenir le monument. Elle a également souhaité développer la coopération avec le Vietnam dans les domaines du tourisme, de la pêche et de la culture, compte tenu de l'importance de ces secteurs pour Acapulco comme pour le Vietnam.



Au cours de leur visite de travail à Acapulco, l'ambassadeur Nguyen Van Hai et la délégation vietnamienne l’accompagnant ont rencontré la maire et plusieurs responsables municipaux. Les échanges ont porté sur les possibilités de coopération entre Acapulco et des localités vietnamiennes, notamment dans le tourisme, la culture, l'agriculture et l'économie maritime, ainsi que sur les échanges entre les populations.



D'autres monuments rendent hommage au Président Ho Chi Minh au Mexique, notamment une statue inaugurée en 2009 à Mexico, un buste installé à l'ambassade du Vietnam en 2015 et un autre dévoilé en 2018 à Guadalajara, dans l'État de Jalisco.



Le Vietnam et le Mexique ont établi leurs relations diplomatiques le 19 mai 1975. Leurs relations s'inscrivent dans une histoire de solidarité, marquée notamment par le soutien du Mexique à la lutte d’hier du Vietnam pour son indépendance et sa réunification. – VNA