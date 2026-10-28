Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre biélorusse des Affaires étrangères

Le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov, ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l'investissement.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 28 octobre à Hanoï, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov, en visite de travail au Vietnam du 28 au 30 octobre 2026.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que cette visite offrait aux deux pays l'occasion de faire le point sur leur coopération et de préparer les prochains échanges de haut niveau, afin de renforcer leur amitié traditionnelle et leur partenariat stratégique.

Saluant les progrès réalisés dans la coopération bilatérale, notamment depuis la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en Biélorussie en mai 2025, il a appelé les ministères des Affaires étrangères des deux pays à renforcer leur rôle de coordination et à aider les ministères, les organismes, les collectivités locales et les entreprises à trouver des partenaires et à mettre en œuvre les accords de coopération.

De son côté, Maxim Ryzhenkov a réaffirmé la volonté de la Biélorussie de développer ses relations d'amitié et sa coopération substantielle avec le Vietnam. Il a informé le Premier ministre des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien Le Hoai Trung, précisant que les deux parties avaient défini les domaines de coopération à privilégier dans les années à venir.

Le ministre Maxim Ryzhenkov a souligné que la coopération entre le Vietnam et la Biélorussie avait progressé dans tous les domaines grâce aux efforts des gouvernements et des ministères des deux pays.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à différents niveaux et de renforcer leur coopération dans les domaines économique et commercial, de l'investissement, de l'éducation, de la culture, des sciences et technologies, ainsi que des échanges entre les peuples. Elles ont également salué l'ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays, qui devraient contribuer au développement du tourisme et des échanges.

Le Premier ministre Le Minh Hung a approuvé la proposition du ministre biélorusse d'étudier la création de centres de promotion du commerce et de l'investissement dans chacun des deux pays. Ces centres permettraient de renforcer les liens entre les marchés des deux pays et de mieux faire connaître leurs produits ainsi que leurs possibilités de commerce et d'investissement.

Les deux parties ont également convenu de coordonner les activités marquant le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1992-2027) et le 70e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh en Biélorussie (1957-2027).

Le chef du gouvernement vietnamien a par ailleurs demandé aux autorités biélorusses de continuer à faciliter les conditions de vie, d'études et de travail de la communauté vietnamienne résidant en Biélorussie. Il a souligné que cette communauté pouvait contribuer au développement socio-économique de la Biélorussie et servir de passerelle pour renforcer les relations entre les deux pays.

Enfin, le Premier ministre Le Minh Hung a transmis ses salutations au président biélorusse Alexandre Loukachenko et au Premier ministre Alexandre Tourchine. Maxim Ryzhenkov a, pour sa part, transmis leurs salutations et leur invitation au Premier ministre vietnamien à se rendre en Biélorussie. – VNA

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