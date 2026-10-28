Économie

Forum économique d'automne 2026 : cap sur une coopération plus concrète

Réunissant plus de 1.500 délégués de 60 pays et territoires, le Forum économique d'automne 2026 a permis d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

Dans le cadre du Forum, Ho Chi Minh-Ville a lancé une plateforme numérique dédiée au programme de relance de la consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année 2026 et du Nouvel An lunaire 2027. Photo : VNA
Dans le cadre du Forum, Ho Chi Minh-Ville a lancé une plateforme numérique dédiée au programme de relance de la consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année 2026 et du Nouvel An lunaire 2027. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum économique d'automne 2026 (Autum Economic Forum - AEF 2026) a favorisé le dialogue et la coopération entre les économies, en vue de renforcer les liens au sein des chaînes de valeur mondiales, a déclaré Nguyen Van Duoc, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de clôture des activités principales de l’événement, le 28 octobre.

Organisé du 26 au 29 octobre à Ho Chi Minh-Ville, l’AEF 2026 a réuni plus de 1.500 délégués de 60 pays et territoires, dont des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprise, des experts et des représentants de centres d'innovation.

Selon Nguyen Van Duoc, plus de 20 séances de discussion et des dizaines de présentations de technologies de pointe ont permis de dégager des pistes de coopération concrètes. Les échanges ont notamment porté sur les nouveaux pôles de croissance, les moteurs du développement économique et les formes de coopération à privilégier dans un contexte de profonde transformation de l'économie mondiale.

Le responsable municipal a souligné le rôle croissant des grandes métropoles et des groupes internationaux dans la mobilisation des ressources au-delà des frontières. Il a également mis en avant l'importance des technologies, de l'innovation et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour soutenir l'économie réelle. Selon lui, il est nécessaire de renforcer les liens entre les centres économiques, les grandes villes et les réseaux d'entreprises internationaux afin de mieux exploiter les connaissances, d'améliorer les capacités de production et de développer les chaînes de valeur.

La coopération internationale doit dépasser les opportunités ponctuelles pour développer des réseaux de liens stratégiques, en s'appuyant sur les grandes métropoles pour renforcer les chaînes de valeur et créer de nouveaux moteurs de croissance, a-t-il souligné.

Nguyen Van Duoc a également insisté sur le rôle des grandes entreprises dans le développement de liens avec les petites et moyennes entreprises (PME), les industries de soutien et les acteurs de l'innovation, notamment dans les domaines de la production intelligente, de la logistique, de la transition écologique et de l'économie numérique.

Nguyen Van Duoc a affirmé que Ho Chi Minh-Ville souhaitait renforcer sa coopération avec les institutions financières, les investisseurs internationaux et les grandes entreprises afin de mobiliser des capitaux pour l'industrie intelligente, la transition écologique et l'économie numérique.

Ho Chi Minh-Ville entend concentrer ses efforts sur trois priorités : la réforme institutionnelle pour expérimenter de nouveaux mécanismes de développement, la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée aux normes internationales et le renforcement des partenariats public-privé afin d'attirer les investissements internationaux dans la recherche-développement et les hautes technologies.

La ville s'est également engagée à traduire les initiatives et les partenariats issus de l’AEF en programmes et projets de coopération concrets.

Le programme principal du Forum économique d’automne 2026 s’est déroulé les 27 et 28 octobre, avec le Forum économique mondial (WEF) comme partenaire de marque. Il comprenait notamment une séance plénière de haut niveau consacrée à la convergence des nouveaux pôles de croissance mondiaux et un dialogue avec le Premier ministre vietnamien. Le programme a également proposé des séances thématiques, des conférences sur les transitions numérique et écologique, ainsi que l'Open Innovation Day 2026 et la conférence CEO 500. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Forum économique d'automne #Forum économique
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