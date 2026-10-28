Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec les EAU

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, a reçu le 28 octobre Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU), à l'occasion de sa participation au Forum économique d'automne 2026.



Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la logistique et de la finance.



Nguyen Van Duoc a exprimé le souhait de voir les EAU renforcer leurs investissements dans la ville, notamment dans le secteur énergétique, et encourager leurs institutions financières et banques à participer au Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).



La ville souhaite également attirer de grands groupes énergétiques émiratis pour contribuer à la création d'un pôle énergétique dans le sud du Vietnam, destiné à desservir les marchés vietnamien et régional.



De son côté, Saeed bin Mubarak Al Hajeri a estimé que le Vietnam offrait d'importantes possibilités de coopération dans le stockage de l'énergie et s'est dit favorable à un renforcement des liens financiers et économiques entre les deux pays. – VNA

