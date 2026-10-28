Le Vietnam veut renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam doit renforcer ses capacités et jouer un rôle plus actif dans les réseaux de production mondiaux afin de mieux participer à la création de valeur, selon le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang lors du Forum économique d'automne 2026, tenu le 28 octobre à Ho Chi Minh-Ville.



L'économie mondiale connaît de profondes mutations, sous l'effet des tensions géopolitiques, des avancées technologiques et de la double transition numérique et écologique. Les pôles de croissance se déplacent vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, tandis que les chaînes de valeur et d'approvisionnement se réorganisent pour se diversifier, se régionaliser et gagner en résilience, a-t-il souligné.



Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam ne pouvait se contenter de suivre ces transformations. Il doit renforcer ses capacités et définir sa place dans les réseaux de production mondiaux. L'enjeu n'est pas seulement de participer aux chaînes de valeur existantes ou émergentes, mais aussi de créer les conditions permettant au Vietnam et à ses partenaires internationaux de participer plus directement à la création de valeur.



Il a défini quatre priorités : renforcer les capacités nationales en matière de ressources humaines, de technologies et de gouvernance ; mettre en place un cadre institutionnel stable, transparent et prévisible, favorable à l'expérimentation ; développer la coopération multilatérale et Sud-Sud ; et mobiliser plus efficacement les financements verts et les technologies, tout en renforçant les liens avec les entreprises nationales et leur intégration dans les chaînes de valeur.



Devendra Jain, responsable des technologies de pointe au Forum économique mondial (WEF). Photo : VNA

Selon Devendra Jain, responsable des technologies de pointe au Forum économique mondial (WEF), le Vietnam s'est imposé comme un important centre manufacturier, une destination d'investissement et une économie de plus en plus connectée. La prochaine étape consiste à évoluer vers une économie dotée de connexions intelligentes.



Pour Ho Chi Minh-Ville, l'expert a identifié deux pistes : créer un système de coordination fiable entre les usines, les prestataires logistiques, les entrepôts et les ports le long des corridors de production et d'exportation ; et développer des infrastructures intelligentes partagées pour aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), à adopter de nouvelles technologies. Des infrastructures partagées permettraient aux PME d'accéder aux réseaux 5G, aux outils d'IA et aux jumeaux numériques sans devoir supporter seules les coûts d'investissement.



De son côté, Denis Depoux, directeur général mondial du cabinet Roland Berger, a souligné que les capitaux internationaux se concentraient aujourd'hui largement sur le numérique et l'IA, alors que l'économie réelle avait toujours besoin de financements à long terme pour les routes, les ports, l'énergie, les télécommunications, l'industrie et la logistique. Il a insisté sur la nécessité de mieux orienter les capitaux vers les besoins de l'économie réelle.



Selon Denis Depoux, un centre financier pourrait fournir des services aux entreprises vietnamiennes et étrangères et faciliter le financement des chaînes d'approvisionnement. Il a recommandé de développer le marché des obligations d'entreprise, d'améliorer la notation de crédit des projets, de mobiliser de nouveaux financements à partir des infrastructures déjà achevées et de moderniser la production industrielle. Il a également proposé de faire de Ho Chi Minh-Ville et de sa région un centre financier au service de chaînes d'approvisionnement plus flexibles. – VNA