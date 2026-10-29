Mexique : le buste rénové du Président Ho Chi Minh à Acapulco à l'honneur dans la presse

Mexico (VNA) – Plusieurs médias mexicains ont largement couvert, le 27 octobre, la cérémonie d'inauguration du buste rénové du Président Ho Chi Minh à Acapulco, dans l'État de Guerrero, soulignant sa portée symbolique pour la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Mexique, ainsi que les aspirations communes des deux peuples à l'indépendance, à la liberté, à la paix et à la justice.



Selon les journaux Quadratín Guerrero et Diario 21, malgré la distance géographique, les deux pays partagent une histoire de lutte pour la liberté et la défense de leur souveraineté. La rénovation du monument témoigne des liens de solidarité et d'amitié qui unissent les deux peuples depuis plusieurs générations.



Quadratín Guerrero établit un parallèle entre le combat du Président Ho Chi Minh pour la libération nationale du Vietnam et celui de Vicente Guerrero, figure historique mexicaine qui a défendu l'indépendance de son pays. Issus de pays et d'époques différents, ces deux hommes incarnent la détermination à préserver la souveraineté nationale face à des adversaires militairement plus puissants.



De son côté, Diario 21 souligne les similitudes historiques et les aspirations communes à la liberté des deux peuples. Le journal rapporte également le souhait des autorités d'Acapulco de développer la coopération avec le Vietnam dans les domaines du tourisme, de la pêche et de la culture.



Les médias rappellent que le buste du Président Ho Chi Minh, installé en 2010 sur l'avenue Costera Miguel Alemán, a été rénové afin de préserver sa valeur historique et de lui rendre son apparence initiale. L'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Van Hai, a souligné que ce monument constituait non seulement une œuvre d'art ayant une valeur historique, mais aussi un symbole de respect et de solidarité entre les deux pays.



L'agence photographique Cuartoscuro a également publié des images de la visite de l'ambassadeur Nguyen Van Hai à Acapulco et des activités liées à la rénovation du monument, auxquelles ont participé la maire de la ville, Abelina López Rodríguez, et des représentants de l'ambassade du Vietnam.



Les articles soulignent également que le buste du Président Ho Chi Minh se trouve aux côtés de monuments dédiés à de grandes figures historiques latino-américaines, notamment Simón Bolívar, Benito Juárez et José Martí. Bien qu'issues de pays et d'époques différents, ces personnalités sont associées aux idéaux d'indépendance, de justice et de dignité humaine.



Le Vietnam et le Mexique ont établi leurs relations diplomatiques le 19 mai 1975. La solidarité et le soutien du peuple mexicain au Vietnam durant sa lutte d’hier pour l'indépendance et la réunification nationales ont contribué à jeter les bases de l'amitié entre les deux pays. La rénovation du monument d'Acapulco et l'intérêt qu'elle suscite dans les médias mexicains témoignent de la vitalité de ces liens et de l'importance durable des valeurs communes d'indépendance, de liberté, de paix et de justice. -VNA