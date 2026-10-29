Hanoï adopte 20 résolutions et reporte deux décisions majeures

Hanoï (VNA) – Le 28 octobre, le Conseil populaire de Hanoï, pour le mandat 2026-2031, a adopté 20 résolutions lors de sa septième session, dont plusieurs concernent directement la vie quotidienne des habitants et de grands projets d'investissement.



L'examen de deux résolutions relatives au développement du métro et à la mise en œuvre de la résolution 171 de l'Assemblée nationale a été reporté à début novembre 2026.



Parmi les décisions adoptées figurent un mécanisme spécifique visant à régler les irrégularités persistantes dans 12 projets relatifs au groupe Muong Thanh, ainsi qu'un projet de rénovation et de réaménagement du secteur du lac Hoan Kiem et de ses environs.



Concernant les 12 projets liés au groupe Muong Thanh, le Conseil populaire a adopté un mécanisme permettant de classer et de traiter les infractions aux réglementations foncières, d'aménagement et de construction, tout en prévoyant des mesures pour protéger les droits des acquéreurs de logements.



Le réaménagement du secteur du lac Hoan Kiem et de ses environs devra préserver le patrimoine urbain historique, améliorer les espaces publics et garantir les droits des habitants concernés.



Plusieurs mesures sociales ont également été adoptées. À partir du 1er janvier 2027, Hanoï accordera, sous certaines conditions, des aides aux enfants atteints de maladies graves pour couvrir les frais médicaux, de repas et de déplacement, ainsi que des allocations mensuelles.



Les deux résolutions reportées concernent des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de certaines lignes de métro, ainsi que la modification de la liste des terrains concernés par la mise en œuvre de la résolution 171 de l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas été adoptées le 28 octobre, plusieurs points nécessitant encore des explications et des clarifications.



Leur examen devrait reprendre lors de la prolongation de la session du Conseil populaire, prévue autour des 2 et 3 novembre 2026. -VNA