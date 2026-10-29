Économie

Le commerce extérieur vietnamien en quête de nouveaux relais de croissance

Le commerce extérieur vietnamien poursuit sa progression soutenue. Au 15 octobre 2026, le montant cumulé des échanges de marchandises, à l’exportation comme à l’importation, atteignait 945 milliards de dollars, en hausse de 31,4 % sur un an.

Au 15 octobre 2026, le montant cumulé des échanges de marchandises du Vietnam, à l’exportation comme à l’importation, atteignait 945 milliards de dollars, en hausse de 31,4 % sur un an. Photo : VNA
Au 15 octobre 2026, le montant cumulé des échanges de marchandises du Vietnam, à l’exportation comme à l’importation, atteignait 945 milliards de dollars, en hausse de 31,4 % sur un an. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le commerce mondial demeure soumis à des fluctuations imprévisibles, mais les perspectives d’exportation du Vietnam restent favorables, portées par le renforcement des capacités de production, l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) et l’élargissement de son réseau d’accords de libre-échange.

A la mi-octobre 2026, le Vietnam et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé l’accord de libre-échange Vietnam-AELE (VEFTA), au terme de quatorze années de négociations.

Ce texte vise à dynamiser les échanges commerciaux, à stimuler les investissements et à faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes à des marchés développés.Pour la filière des produits aquatiques, cet accord offre des facilités pour les échanges bilatéraux et favorise la coopération technologique. La Suisse constitue un marché clé en raison de sa demande pour des produits durables comme la crevette écologique.

Le VEFTA devrait aussi soutenir les exportations de pangasius et de thon transformé, tout en attirant des investissements dans la chaîne de production.Lors de son entrée en vigueur, la suppression progressive des taxes douanières permettra également aux consommateurs vietnamiens d'accéder à des produits importés à des prix réduits, à l'image du saumon norvégien dont le droit de douane actuel est de 10% à 15%.

Le commerce extérieur vietnamien poursuit sa progression soutenue. Au 15 octobre 2026, le montant cumulé des échanges de marchandises, à l’exportation comme à l’importation, atteignait 945 milliards de dollars, en hausse de 31,4 % sur un an. Ce résultat dépasse déjà les 930 milliards de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année 2025. Les exportations se sont élevées à 463,7 milliards de dollars, soit une progression de 25,9 %.

Selon Le Hoang Tai, directeur adjoint du Département de la promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam continue de bénéficier des réorientations des chaînes de production mondiales.

Cette dynamique offre aux entreprises nationales de nouvelles possibilités de s’intégrer aux réseaux internationaux, notamment dans les secteurs de l’électronique, des équipements industriels, du textile, du bois et des produits manufacturés.Les investissements dans l'électronique, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs renforcent la capacité industrielle nationale.

Les prévisions indiquent que les exportations de matériel électronique pourraient contribuer à hauteur de 250 milliards de dollars en 2026. En parallèle, le renforcement des liens commerciaux avec l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine contribue à la diversification des débouchés.

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Sur l’ensemble de l’année 2026, le volume total des échanges commerciaux du Vietnam pourrait atteindre 1 200 milliards de dollars, confortant la place du pays parmi les quinze premières puissances commerciales mondiales. Photo : VNA

Face aux exigences internationales en matière de protection de l'environnement, de réduction des émissions et de traçabilité des matières premières, les entreprises doivent adapter leurs procédés de fabrication. Les produits répondant aux normes écologiques bénéficient d'un accès facilité aux marchés exigeants.

Aujourd’hui, la compétitivité dans le commerce international ne repose plus uniquement sur les prix et les volumes de production. La capacité à respecter les normes, à garantir la transparence des informations et à assurer la pérennité des chaînes d’approvisionnement constitue désormais une condition essentielle pour préserver ses parts de marché et accroître ses commandes, a déclaré Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Actuellement, le Vietnam compte 18 accords de libre-échange conclus ou en cours de ratification, couvant 70 marchés. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, les exportations vers les États-Unis ont atteint 140 milliards de dollars, celles vers la Chine 66 milliards de dollars, tandis que les envois vers l'Union européenne, l'ASEAN, la République de Corée et le Japon ont également enregistré des hausses à deux chiffres.

Pour l’ensemble de l’année 2026, le volume total des échanges commerciaux pourrait atteindre 1 200 milliards de dollars, confortant la place du Vietnam parmi les quinze premières puissances commerciales mondiales.-VNA

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