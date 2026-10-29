Sciences

Les États-Unis saluent l’adhésion du Vietnam aux Accords Artemis sur l’exploration spatiale

L’adhésion du Vietnam aux Accords Artemis ouvre un nouveau champ de coopération spatiale entre Hanoï et Washington, dans le cadre de leur Partenariat stratégique intégral.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, reçoit le document des mains de l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : ministère des Sciences et des Technologies
Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, reçoit le document des mains de l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : ministère des Sciences et des Technologies


Hanoï (VNA) – Le département d’État américain a publié, le 28 octobre, un communiqué saluant l’adhésion du Vietnam aux Accords Artemis sur l’exploration spatiale et soulignant que cette décision étendait le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays à un nouveau domaine.

Selon le département d’État américain, l’exploration spatiale entre dans une nouvelle ère de découvertes et d’opportunités, jouant un rôle de plus en plus important dans les progrès scientifiques, la croissance économique et le développement des technologies qui façonneront l’avenir. En devenant le 78e signataire des Accords Artemis, le Vietnam rejoint un groupe grandissant de pays qui s’engagent à promouvoir une politique spatiale visant à élargir les horizons de l’exploration et de l’innovation humaines, grâce à une exploration et à une utilisation de l’espace sûres, transparentes et responsables. En tant que partenaire engagé, le Vietnam contribuera à mettre en œuvre ces principes communs en faveur d’une utilisation pacifique de l’espace et de la coopération internationale.

Le département d’État américain souligne que cette adhésion étend le cadre du Partenariat stratégique intégral entre les États-Unis et le Vietnam à un nouveau domaine. Fort de plus de 30 ans de coopération, le partenariat bilatéral couvre notamment la défense, l’économie, l’application de la loi, le règlement des conséquences de la guerre et la coopération technologique. Il contribue également à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans une région indo-pacifique libre et ouverte.

Les États-Unis et sept autres pays ont lancé les Accords Artemis en 2020 afin d’établir un ensemble de principes pratiques encadrant une exploration responsable de l’espace. Le département d’État américain et l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) pilotent les efforts de coordination et de mise en œuvre de ces accords.

La cérémonie de remise des Accords Artemis s’est tenue dans la matinée du 28 octobre, dans le cadre de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026, dans la province de Quang Ninh. Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a reçu le document au nom du Vietnam des mains de l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks.- VNA

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