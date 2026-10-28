Sciences

Le Vietnam adhère aux accords Artémis sur l'exploration spatiale

En adhérant aux accords Artémis, le Vietnam entend renforcer sa coopération avec les autres pays signataires dans l'exploration et l'utilisation pacifiques, sûres et durables de l'espace.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, et l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : Ministère des Sciences et des Technologies
Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, et l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks. Photo : Ministère des Sciences et des Technologies

Quang Ninh (VNA) – La cérémonie de remise des accords Artémis au Vietnam s'est déroulée le 28 octobre à Quang Ninh, dans le cadre de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week 2026 - VIDW 2026). Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, représentant le Vietnam, a reçu le document des mains de l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks.

S'exprimant à cette occasion, le ministre Vu Hai Quan a souligné que le Vietnam considérait les sciences et technologies spatiales comme un domaine important pour renforcer ses capacités scientifiques et technologiques et favoriser le développement durable. Le pays souhaite coopérer avec les autres signataires pour promouvoir une exploration et une utilisation pacifiques, sûres, équitables, transparentes et durables de l'espace, dans le respect du droit international, au bénéfice de l'humanité et de la planète.

Le Vietnam donne la priorité au renforcement de son autonomie en matière de technologies et de données spatiales, ainsi qu'à leur utilisation dans la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la prévention des catastrophes naturelles. Il entend également développer progressivement un écosystème de l'économie spatiale et renforcer ses capacités de gouvernance des activités spatiales.

Lancés en 2020 par les États-Unis et sept pays partenaires, les accords Artémis établissent des principes communs pour la coopération internationale dans l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace, notamment de la Lune, de Mars et d'autres corps célestes. Ils encouragent la transparence, l'interopérabilité des systèmes, le partage des données scientifiques, l'assistance aux astronautes et une utilisation responsable et durable de l'espace.

Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouverner l'IA, accompagner la transformation par l'IA », la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026 se tient du 28 au 30 octobre à Quang Ninh. Organisé par le ministère des Sciences et des Technologies, l'événement réunit environ 500 participants vietnamiens et étrangers.

À travers une série de conférences, de forums et de séminaires, cette Semaine vise à favoriser le dialogue sur les politiques publiques, le partage d'expériences et la coopération internationale dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, notamment en matière de développement, de gouvernance et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Une table ronde ministérielle consacrée à la connectivité intelligente et à la gouvernance de l'IA constitue l'un des temps forts de l'événement. – VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #exploration spatiale #accords Artémis
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