Économie

Quang Ninh : première exportation de transformateurs vers les Philippines

La cérémonie d’exportation s’est tenue dans le quartier de Quang Hanh, ville de Quang Ninh.

Le premier lot de transformateurs destinés à abaisser la tension de 69 kV à 13,8 kV. Photo: QMG
Le premier lot de transformateurs destinés à abaisser la tension de 69 kV à 13,8 kV. Photo: QMG

Quang Ninh (VNA) – La Cam Pha Electrical Equipment Joint Stock Company a exporté, le 28 octobre, son premier lot de transformateurs vers les Philippines, marquant une nouvelle étape dans l'accès des entreprises industrielles de Quang Ninh aux marchés internationaux.

L'opération s'est déroulée dans le quartier de Quang Hanh, à Quang Ninh. D'une valeur de plus de 700.000 dollars, le lot comprend des transformateurs destinés à abaisser la tension de 69 kV à 13,8 kV. Ces équipements sont destinés à Cotabato Light and Power Company, filiale du groupe Aboitiz Power, l'un des principaux groupes énergétiques philippins. Ils seront utilisés pour le transport de l'électricité aux Philippines.

La société prévoit d'exporter d'autres lots vers les Philippines d'ici à 2027, pour une valeur comprise entre 5 et 10 millions de dollars.

Selon Vu Son Tung, membre du conseil d'administration, la société entend tirer parti de cette première exportation réussie pour promouvoir sa marque auprès d'autres clients philippins et élargir sa présence sur ce marché. Elle s'est également fixé pour objectif de porter la part des exportations à 30 % de son chiffre d'affaires total d'ici à 2030.

Pour faciliter cette première exportation, les services compétents de Quang Ninh ont accéléré les procédures administratives et douanières.

Cette première expédition devrait contribuer à la croissance industrielle et économique de Quang Ninh, tout en confirmant les capacités de production des entreprises locales, notamment dans l'industrie et les industries auxiliaires, sur les marchés internationaux. -VNA

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