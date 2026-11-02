La culture des Mong préservée et valorisée à Dien Bien

L’une des plus importantes communautés ethniques de la province de Dien Bien, le peuple Mong, continue de préserver son identité culturelle à travers les sonorités du khen, sorte d’orgue à bouche, ses vêtements traditionnels et ses coutumes ancestrales.

L’une des plus importantes communautés ethniques de la province de Dien Bien, le peuple Mong, continue de préserver son identité culturelle à travers les sonorités du khen, sorte d’orgue à bouche, ses vêtements traditionnels et ses coutumes ancestrales.

Aujourd’hui, ces traditions ne sont pas seulement transmises de génération en génération : elles contribuent également au développement du tourisme communautaire.

Le khen fait depuis longtemps partie intégrante de la vie spirituelle et culturelle des Mong. Dans la commune de Sinh Phinh, préserver cet instrument revient à préserver les racines culturelles de la communauté.

Fabriquer un khen à la sonorité juste et durable implique de nombreuses étapes minutieuses, exigeant à la fois habileté et années d’expérience. Les artisans âgés continuent de transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations, garantissant ainsi que la musique du khen reste au cœur de la vie communautaire.

Si le khen incarne la sonorité distinctive de la culture mong, le vêtement traditionnel en est l’un des symboles les plus reconnaissables.

À partir de fibres de chanvre, les femmes Mong tissent l’étoffe, créent des motifs à la cire d’abeille, teignent le tissu à l’indigo, puis brodent et assemblent les pièces avec soin.

La culture mong s’anime lors des festivals, des célébrations du Nouvel An et des rassemblements communautaires à travers les costumes traditionnels, les danses, la confection de gâteaux de riz gluant et les sonorités du khen.

Ces traditions sont également intégrées au tourisme communautaire, permettant aux populations locales de préserver leur identité tout en partageant leur culture avec les visiteurs.

Transmises de génération en génération, les traditions culturelles des Mong de Dien Bien continuent de vivre aujourd’hui. Leur préservation permet non seulement de maintenir vivante l’identité de la communauté, mais aussi de garantir la transmission de ces traditions aux générations futures./.