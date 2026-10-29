Indonésie : les échouages de requins-baleines inquiètent les spécialistes

Hanoï (VNA) – La multiplication des échouages mortels de requins-baleines sur la côte sud de Java, en Indonésie, suscite des inquiétudes, alors que les causes de ce phénomène restent mal connues.

Le 18 octobre, un requin-baleine d'environ 9 mètres de long et pesant plus de deux tonnes a été retrouvé échoué sur la plage de Parangkusumo, dans le district de Bantul, à Yogyakarta.

Selon Dwi Suprapti, vétérinaire spécialisée dans les grands animaux aquatiques, la cause de sa mort n'a pas encore été déterminée.

Au cours des six derniers mois, huit requins-baleines se sont échoués et sont morts sur la côte sud de Java, a-t-elle précisé.

En Indonésie, le nombre d'échouages signalés a nettement augmenté depuis 2020, passant d'environ quatre cas par an auparavant à une vingtaine.

Classé parmi les espèces menacées d'extinction à l'échelle mondiale, le requin-baleine aurait vu sa population diminuer de 50 à 70 %. – VNA