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Indonésie : les échouages de requins-baleines inquiètent les spécialistes

Huit requins-baleines se sont échoués et sont morts en six mois sur la côte sud de Java, en Indonésie, sans que les causes de ce phénomène aient pu être établies.

Un requin-baleine mort dans les eaux du village de Ritaebang, dans le district de Flores oriental, province de Nusa Tenggara oriental (NTT), en Indonésie. Photo diffusée par la VNA
Un requin-baleine mort dans les eaux du village de Ritaebang, dans le district de Flores oriental, province de Nusa Tenggara oriental (NTT), en Indonésie. Photo diffusée par la VNA

Hanoï (VNA) – La multiplication des échouages mortels de requins-baleines sur la côte sud de Java, en Indonésie, suscite des inquiétudes, alors que les causes de ce phénomène restent mal connues.

Le 18 octobre, un requin-baleine d'environ 9 mètres de long et pesant plus de deux tonnes a été retrouvé échoué sur la plage de Parangkusumo, dans le district de Bantul, à Yogyakarta.

Selon Dwi Suprapti, vétérinaire spécialisée dans les grands animaux aquatiques, la cause de sa mort n'a pas encore été déterminée.

Au cours des six derniers mois, huit requins-baleines se sont échoués et sont morts sur la côte sud de Java, a-t-elle précisé.

En Indonésie, le nombre d'échouages signalés a nettement augmenté depuis 2020, passant d'environ quatre cas par an auparavant à une vingtaine.

Classé parmi les espèces menacées d'extinction à l'échelle mondiale, le requin-baleine aurait vu sa population diminuer de 50 à 70 %. – VNA

#Indonésie #requin-baleine #échouages #Java #biodiversité
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