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À Prague, la diaspora vietnamienne en Europe prépare son avenir

Réunie à Prague pour son 3e Congrès, l’Union des associations de Vietnamiens en Europe a défini ses priorités pour 2026-2031, notamment le renforcement de la solidarité, la mobilisation des jeunes et la préservation de l’identité culturelle.

L'Union des associations vietnamiennes en Europe soutient le Fonds pour les pauvres. Photo : VNA
L'Union des associations vietnamiennes en Europe soutient le Fonds pour les pauvres. Photo : VNA

Prague (VNA) – Le 3e Congrès de l’Union des associations de Vietnamiens en Europe, placé sous le thème « Solidarité – Renouveau – Développement » pour le mandat 2026-2031, s’est tenu le 1er novembre à Prague, en République tchèque.

Les délégués ont réaffirmé leur volonté de renforcer la solidarité communautaire, de valoriser le rôle des jeunes générations et de mettre en réseau les intellectuels et les entrepreneurs vietnamiens, tout en œuvrant à la préservation de l’identité culturelle vietnamiennes en Europe.

La séance solennelle s’est déroulée dans le cadre des célébrations de la Journée de la grande union nationale, de la Journée culturelle du Vietnam en Europe et du 10e anniversaire de la création de l’Union.

Dans son discours d’ouverture, Hoang Dinh Thang, président de l’Union, a souligné qu’en dix ans d’existence, celle-ci s’était imposée comme une organisation fédératrice des associations et des communautés vietnamiennes à travers le continent européen, contribuant à préserver leur identité culturelle, à faciliter leur intégration dans les pays d’accueil et à maintenir leurs liens avec le Vietnam.

Le congrès a permis d’élire un comité exécutif de 73 membres et une commission de contrôle de trois membres. Hoang Dinh Thang a été reconduit à la présidence de l’Union pour un nouveau mandat.

Présente à l’événement, Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a salué les contributions de l’Union au renforcement de la solidarité communautaire, à la préservation de la culture nationale et à l’entraide entre compatriotes.

Elle a appelé l’organisation à poursuivre ses efforts pour défendre les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens de l’étranger, développer l’enseignement de la langue vietnamienne, valoriser le rôle des jeunes générations et mobiliser les ressources des intellectuels et des entrepreneurs de la diaspora.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a souligné le rôle joué par l’Union au cours des dix dernières années dans le rapprochement des communautés vietnamiennes en Europe, la préservation de leur identité culturelle et le renforcement de leurs liens avec leur pays d’origine.

Le président de la Chambre des députés tchèque, Tomio Okamura, a salué les efforts de l’Union pour renforcer la solidarité entre les communautés vietnamiennes en Europe. Il a également souligné l’importance de préserver l’identité culturelle tout en contribuant activement à la société d’accueil, citant la communauté vietnamienne en République tchèque comme un exemple de cette démarche.

Le congrès a adopté une résolution définissant cinq grandes priorités pour le mandat 2026-2031 : consolider les associations locales et valoriser le rôle des jeunes ; soutenir les familles et les femmes tout en préservant la langue vietnamienne ; mettre en réseau les intellectuels et les entrepreneurs ; promouvoir les activités culturelles et la diplomatie populaire ; et renforcer la communication au sein de la communauté.

À cette occasion, plusieurs collectifs et personnalités ayant contribué au développement de la communauté vietnamienne en Europe ont reçu des distinctions du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Union des associations de Vietnamiens en Europe #République tchèque
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