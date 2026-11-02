Politique

Russie : le Vietnam appelle ses ressortissants à la vigilance après une alerte sécuritaire à Moscou

La représentation diplomatique vietnamienne a vivement recommandé à ses ressortissants d’éviter le musée-réserve de Tsaritsyno et ses environs immédiats jusqu’à nouvel ordre, de reporter toute excursion ou activité de plein air prévue sur place et de redoubler de vigilance dans les lieux publics très fréquentés.

Des habitants et des touristes flânent dans la ruelle Lavrushinsky, à Moscou. Photo d'illustration : VNA
Des habitants et des touristes flânent dans la ruelle Lavrushinsky, à Moscou. Photo d'illustration : VNA

Moscou (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Russie a diffusé, le 31 octobre (heure locale), une série de recommandations de sécurité à l’intention de la communauté vietnamienne établie dans le pays, à la suite d’une alerte émise par l’ambassade des États-Unis à Moscou concernant un risque d’attentat contre le musée-réserve de Tsaritsyno, dans la capitale russe.

À la suite de cette alerte, les autorités de Moscou ont rapidement renforcé les mesures de sécurité, procédé aux vérifications nécessaires et temporairement restreint l’accès au site de Tsaritsyno.

Dans ce contexte, la représentation diplomatique vietnamienne a vivement recommandé à ses ressortissants d’éviter cette zone et ses environs immédiats jusqu’à nouvel ordre, de reporter toute excursion ou activité de plein air prévue sur place et de redoubler de vigilance dans les lieux publics très fréquentés. Les membres de la communauté vietnamienne sont également invités à suivre régulièrement les consignes des autorités russes ainsi que les informations diffusées par les canaux de communication officiels de l’ambassade.

Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a annoncé, le 1er novembre, l’interpellation d’un adolescent de nationalité russe soupçonné de préparer un attentat sur le site visé. Selon le FSB, l’enquête a été ouverte à la suite d’informations transmises par les services de police américains, en étroite coordination avec la Garde nationale, le ministère russe de l’Intérieur et le Comité d’enquête de Russie.

D’après les premières constatations des enquêteurs, le jeune suspect avait publié sur la plateforme TikTok des images le montrant vêtu d’une tenue tactique et tenant un objet ressemblant à une arme automatique. Ces publications étaient accompagnées de photographies prises dans le parc de Tsaritsyno et de messages jugés alarmants. Les perquisitions effectuées à son domicile et l’examen de ses équipements de télécommunication ont permis de saisir ces vêtements et accessoires, ainsi que de découvrir des comptes sur les réseaux sociaux contenant des messages menaçants et des historiques de recherche liés à des actes de violence armée.

Le FSB a précisé que les autorités compétentes finalisaient les démarches procédurales nécessaires à l’engagement de poursuites pénales. Il a également salué la coopération des services américains en matière de partage de renseignements, qui a contribué à déjouer la menace. -VNA

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