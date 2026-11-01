Un patrouilleur des garde-côtes américains en visite à Hô Chi Minh-Ville



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le patrouilleur USCGC Bertholf (WMSL-750) des garde-côtes américains est arrivé le 1er novembre au port de Saigon Gateway, dans le quartier de Hiep Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville, pour une visite de cinq jours destinée à renforcer la coopération avec les garde-côtes vietnamiens et les services vietnamiens chargés de l’application de la loi en mer.



La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence du colonel Nguyen Duc Hieu, commandant adjoint chargé des affaires juridiques du Commandement de la Région 3 des garde-côtes vietnamiens, ainsi que de représentants des autorités municipales, du Commandement de la 7e Région militaire, de la Région 2 de la Marine, des gardes-frontières de Hô Chi Minh-Ville et de plusieurs unités du ministère de la Défense. La partie américaine était représentée notamment par l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, la consule générale par intérim à Hô Chi Minh-Ville, Arati Shroff, et des représentants du Bureau de l’attaché de défense des États-Unis au Vietnam.



Lors de la cérémonie, le colonel Nguyen Duc Hieu a souligné que cette visite et les échanges avec les garde-côtes vietnamiens revêtaient une importance concrète pour consolider l’amitié, renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre les forces chargées de l’application de la loi en mer des deux pays. Ils contribuent également à approfondir une coopération bilatérale substantielle et efficace.



L’ambassadrice Jennifer Wicks a indiqué que l’USCGC Bertholf était le premier navire des forces armées américaines à effectuer une visite à Hô Chi Minh-Ville depuis plus de 20 ans. Cet événement illustre, selon elle, l’étendue du partenariat entre les États-Unis et le Vietnam dans les domaines économique et commercial, de la santé, de l’éducation, de la défense et de la sécurité. Elle a réaffirmé le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, prospère, indépendant et résilient, estimant que cet objectif répondait aux intérêts des deux pays et contribuait à leur vision commune d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

Le patrouilleur USCGC Bertholf (WMSL-750) des garde-côtes américains accoste au port de Saigon Gateway, dans le quartier de Hiep Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA





Le capitaine Andrew Pate, commandant de l’USCGC Bertholf, a affirmé que la présence du navire à Hô Chi Minh-Ville témoignait de l’engagement à long terme des États-Unis en faveur de leur partenariat avec le Vietnam. Les deux pays partagent des intérêts communs dans la préservation de la liberté de navigation et de survol ainsi que du commerce licite, conformément au droit international. Ils coopèrent également étroitement dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi au renforcement des capacités du Vietnam en matière d’application de la loi en mer.



Durant son séjour, le commandement et l’équipage de l’USCGC Bertholf rendront des visites de courtoisie aux dirigeants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et du Commandement de la Région 3 des garde-côtes vietnamiens. Ils participeront également à des activités diplomatiques, à des échanges professionnels sur les opérations en mer et à des rencontres sportives amicales avec les officiers et soldats vietnamiens.



L’USCGC Bertholf (WMSL-750) est un patrouilleur de sécurité maritime de classe Legend, long d’environ 127 mètres et doté d’un rayon d’action de 12 000 milles nautiques. Il est conçu pour effectuer des missions de patrouille, de protection des frontières maritimes, d’application de la loi en mer, de recherche et de sauvetage, ainsi que d’appui aux opérations de défense en mer.



Selon le Consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, le navire effectue actuellement un déploiement de plusieurs mois dans la région Indo-Pacifique. Placé sous le commandement opérationnel du Commandement du Pacifique des garde-côtes américains, il apporte son soutien au Commandement américain pour l’Indo-Pacifique. Sa présence en Asie du Sud-Est contribue au respect des règles maritimes internationales, au développement des partenariats multilatéraux et au renforcement de la connaissance du domaine maritime sur les principales voies navigables.



La dernière visite d’amitié d’un navire de la Marine américaine à Hô Chi Minh-Ville remonte à juillet 2006. - VNA