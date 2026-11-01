Le modèle de développement du Vietnam suscite l’intérêt des médias mexicains

Mexico (VNA) – Les médias mexicains ont manifesté un vif intérêt pour le parcours de développement du Vietnam, ses acquis socio-économiques et son rôle croissant sur la scène internationale, lors d’une rencontre organisée le 31 octobre par l’ambassade du Vietnam au Mexique.

Cette rencontre entre l’ambassadeur Nguyen Van Hai et des représentants des médias mexicains visait à présenter les principales réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau (1986-2026), les orientations de développement du pays dans la nouvelle ère, ainsi qu’à échanger sur les questions internationales et les relations bilatérales.

Sous le thème « Le Vietnam dans une nouvelle ère de développement », l’ambassadeur a retracé les grandes étapes de l’histoire nationale, les traditions culturelles et les moments importants de la construction, de la défense et du développement du pays. Il a souligné qu’après quatre décennies de Renouveau, le Vietnam avait réalisé des progrès remarquables, passant d’un pays pauvre, lourdement marqué par les conséquences de la guerre, à une économie dynamique, profondément intégrée à la région et au monde.

Présentant les objectifs stratégiques pour la prochaine période, l’ambassadeur Nguyen Van Hai a indiqué que le Vietnam ambitionnait de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Pour concrétiser ces ambitions, le pays transforme son modèle de croissance en faisant des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ses principaux moteurs. Parmi les secteurs prioritaires figurent l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Le perfectionnement des institutions, le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la construction d’infrastructures modernes et cohérentes constituent également des priorités stratégiques.

À cette occasion, l’ambassadeur a présenté l’ouvrage « L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère », qui rassemble des articles et des discours marquants du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Ce livre constitue une source d’informations officielles sur la pensée, la vision et les orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam (PCV), permettant aux lecteurs étrangers de mieux comprendre la voie de développement du pays.

Les représentants des médias mexicains ont notamment interrogé l’ambassadeur sur les politiques de protection sociale, l’accès de la population à l’éducation et aux soins de santé, en particulier la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics et les consultations médicales périodiques ou les examens de dépistage gratuits à partir de 2026.

D’autres questions ont porté sur les liens entre le nouveau modèle de croissance et l’attraction des investissements étrangers, les secteurs économiques prioritaires, ainsi que le rôle des organisations de masse dans l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques publiques. Le fonctionnement du système de direction du Parti Communiste du Vietnam (PCV), la mobilisation de la force de toute la nation et la préservation des valeurs politiques et culturelles dans le processus de Renouveau ont également été abordés.

Les journalistes se sont par ailleurs intéressés à l’expérience vietnamienne dans la lutte pour l’indépendance nationale et à sa portée pour les mouvements progressistes dans le monde. Le rôle du Vietnam face aux évolutions complexes de la situation internationale, aux conflits et aux tensions géopolitiques actuelles a également été évoqué, de même que la signification du centenaire de la fondation du PCV, qui sera célébré en 2030, et les contributions du pays à la solidarité et à la coopération internationales.

Concernant les relations bilatérales, les médias locaux ont souhaité connaître les mesures concrètes susceptibles de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que les échanges entre les populations.

Cette rencontre a ainsi montré que l’intérêt des médias mexicains ne se limitait pas aux réalisations du Vietnam, mais s’étendait également aux politiques, aux orientations et aux expériences concrètes qui sous-tendent son développement. Les échanges ont contribué à apporter des informations officielles et à offrir aux médias locaux une vision plus complète d’un Vietnam en pleine transformation, dont l’expérience peut également servir de référence à d’autres pays en développement et aux forces progressistes dans leur recherche d’une voie de développement indépendante, autonome, équitable et durable. -VNA