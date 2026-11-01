Économie

Le modèle de développement du Vietnam suscite l’intérêt des médias mexicains

​ Une rencontre organisée le 31 octobre à Mexico par l’ambassade du Vietnam a permis de présenter les réalisations du pays après 40 ans de Renouveau (Doi Moi), ses orientations stratégiques pour la nouvelle ère et les perspectives de coopération bilatérale.

La rencontre entre l’ambassadeur Nguyen Van Hai et des représentants des médias mexicains. Photo: VNA
La rencontre entre l’ambassadeur Nguyen Van Hai et des représentants des médias mexicains. Photo: VNA

Mexico (VNA) – Les médias mexicains ont manifesté un vif intérêt pour le parcours de développement du Vietnam, ses acquis socio-économiques et son rôle croissant sur la scène internationale, lors d’une rencontre organisée le 31 octobre par l’ambassade du Vietnam au Mexique.

Cette rencontre entre l’ambassadeur Nguyen Van Hai et des représentants des médias mexicains visait à présenter les principales réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau (1986-2026), les orientations de développement du pays dans la nouvelle ère, ainsi qu’à échanger sur les questions internationales et les relations bilatérales.

Sous le thème « Le Vietnam dans une nouvelle ère de développement », l’ambassadeur a retracé les grandes étapes de l’histoire nationale, les traditions culturelles et les moments importants de la construction, de la défense et du développement du pays. Il a souligné qu’après quatre décennies de Renouveau, le Vietnam avait réalisé des progrès remarquables, passant d’un pays pauvre, lourdement marqué par les conséquences de la guerre, à une économie dynamique, profondément intégrée à la région et au monde.

Présentant les objectifs stratégiques pour la prochaine période, l’ambassadeur Nguyen Van Hai a indiqué que le Vietnam ambitionnait de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Pour concrétiser ces ambitions, le pays transforme son modèle de croissance en faisant des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ses principaux moteurs. Parmi les secteurs prioritaires figurent l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Le perfectionnement des institutions, le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la construction d’infrastructures modernes et cohérentes constituent également des priorités stratégiques.

À cette occasion, l’ambassadeur a présenté l’ouvrage « L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère », qui rassemble des articles et des discours marquants du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Ce livre constitue une source d’informations officielles sur la pensée, la vision et les orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam (PCV), permettant aux lecteurs étrangers de mieux comprendre la voie de développement du pays.

Les représentants des médias mexicains ont notamment interrogé l’ambassadeur sur les politiques de protection sociale, l’accès de la population à l’éducation et aux soins de santé, en particulier la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics et les consultations médicales périodiques ou les examens de dépistage gratuits à partir de 2026.

D’autres questions ont porté sur les liens entre le nouveau modèle de croissance et l’attraction des investissements étrangers, les secteurs économiques prioritaires, ainsi que le rôle des organisations de masse dans l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques publiques. Le fonctionnement du système de direction du Parti Communiste du Vietnam (PCV), la mobilisation de la force de toute la nation et la préservation des valeurs politiques et culturelles dans le processus de Renouveau ont également été abordés.

Les journalistes se sont par ailleurs intéressés à l’expérience vietnamienne dans la lutte pour l’indépendance nationale et à sa portée pour les mouvements progressistes dans le monde. Le rôle du Vietnam face aux évolutions complexes de la situation internationale, aux conflits et aux tensions géopolitiques actuelles a également été évoqué, de même que la signification du centenaire de la fondation du PCV, qui sera célébré en 2030, et les contributions du pays à la solidarité et à la coopération internationales.

Concernant les relations bilatérales, les médias locaux ont souhaité connaître les mesures concrètes susceptibles de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que les échanges entre les populations.

Cette rencontre a ainsi montré que l’intérêt des médias mexicains ne se limitait pas aux réalisations du Vietnam, mais s’étendait également aux politiques, aux orientations et aux expériences concrètes qui sous-tendent son développement. Les échanges ont contribué à apporter des informations officielles et à offrir aux médias locaux une vision plus complète d’un Vietnam en pleine transformation, dont l’expérience peut également servir de référence à d’autres pays en développement et aux forces progressistes dans leur recherche d’une voie de développement indépendante, autonome, équitable et durable. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #modèle de développement #Vietnam #Renouveau #Mexique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Percée institutionnelle et juridique

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Transformation numérique

Sur le même sujet

Production de la société Bumjim Electronics Vina Co., Ltd., à capitaux 100 % sud-coréens, dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA

La Résolution 19-NQ/TW donne un nouvel élan au modèle de croissance du Vietnam

La Résolution n°19-NQ/TW du troisième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, mandat XIV, définit un nouveau modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines, tout en mettant l’accent sur l’économie intelligente, l’économie verte et l’économie circulaire.

Plateforme centrale de traitement n°2 du champ pétrolifère de Bach Hô exploitée par la coentreprise Vietsovpetro. Photo : VNA

La réforme institutionnelle, clé d’un nouveau modèle de développement

La résolution n°19-NQ/TW du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat considère les percées institutionnelles et les réformes comme le point de départ du renouvellement du modèle de développement du Vietnam, parallèlement aux réformes de la gouvernance, de l’organisation et du fonctionnement de l’État afin de renforcer ses capacités de développement.

Voir plus

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Dac Thanh travaille avec le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thuringe souhaitent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et le Land allemand de Thuringe entendent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines des hautes technologies, de la formation des ressources humaines, de l’investissement et des échanges entre les collectivités locales, avec un accent particulier sur les liens avec la ville de Da Nang.

Signature d'un accord d'engagement entre la direction de l'entreprise et le syndicat de la Sarl Pegatron Vietnam. Photo : VNA

Hai Phong lance le modèle de "syndicat socialiste" dans deux entreprises à capitaux étrangers

Le lancement du modèle de "syndicat socialiste de base" au sein de deux grandes entreprises à capitaux étrangers à Hai Phong vise à renforcer le rôle des organisations syndicales dans la protection des droits et intérêts des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le développement d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Les ventes à l'étranger d'ordinateurs, de produits électroniques, de téléphones et de composants ont représenté près de 40 % des exportations totales du pays. Photo: VNA

L’industrie électronique confirme son rôle moteur et contribue à la croissance des exportations

Le commerce extérieur du Vietnam durant les dix premiers mois de l'année 2026 est estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, soit une hausse remarquable de plus de 30 % par rapport à la même période en 2025. Les exportations ont atteint environ 499 milliards de dollars. Dans cette dynamique, le secteur électronique confirme sa position de pilier industriel majeur, contribuant largement aux recettes globales du pays.

La plateforme numérique de gestion des postes-frontières, mise en service à titre expérimental depuis août 2023, utilise les technologies de l’Internet des objets (IoT) et des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) pour gérer les véhicules. Elle permet de réduire à moins de deux minutes par véhicule le temps nécessaire aux formalités au poste-frontière n° II de Kim Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam veut bâtir un écosystème d’exportation numérique pour ses produits

​ Le commerce électronique transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes pour accéder directement aux consommateurs internationaux. Le Vietnam entend renforcer l’accompagnement des entreprises et les infrastructures numériques afin de transformer ce potentiel en capacité d’exportation durable.

Hai Phong compte neuf établissements touristiques répondant aux critères du tourisme vert. Photo: VNA

L'immobilier touristique à la recherche de nouveaux relais de croissance

Le marché de l’immobilier touristique vietnamien est appelé à changer de modèle, en privilégiant l’exploitation effective des projets, la rentabilité durable et la création de valeur plutôt que les seules perspectives de plus-value, dans un contexte de clarification du cadre juridique et de développement des écosystèmes touristiques.