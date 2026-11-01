Lâm Dong valorise ses festivals pour développer le tourisme

Lâm Đồng (VNA) – Forte de la richesse culturelle de ses 49 groupes ethniques, la province de Lâm Dong s’emploie à valoriser et à promouvoir ses festivals traditionnels afin d’attirer davantage de visiteurs, de diversifier son offre touristique et de préserver son patrimoine. En associant les traditions culturelles à des activités de découverte et de participation, la province entend mieux exploiter ces atouts pour stimuler le tourisme et contribuer au développement socio-économique local.

Les festivals traditionnels, un levier de diversification touristique

Lâm Dong possède un patrimoine culturel matériel et immatériel riche et diversifié, reflet des traditions des communautés des hauts plateaux et du littoral. La valorisation des festivals contribue ainsi à la fois à la préservation de ce patrimoine et à la diversification des produits touristiques. Plusieurs manifestations proposent désormais, en complément des cérémonies traditionnelles, des spectacles artistiques, des démonstrations de métiers artisanaux et des activités autour de la gastronomie locale, permettant aux visiteurs de mieux découvrir les traditions et le mode de vie des populations.

La procession rituelle portant les vêtements sacrés de la déesse Pô Sah Inư vers la tour principale lors du festival Katê 2026. Photo : VNA

Le festival Katê, célébré en octobre par la communauté cham, en est une illustration. Outre les principales cérémonies rituelles, il donne lieu à des représentations de musique traditionnelle, notamment avec les instruments Saranai et Ginăng, ainsi qu’à des activités consacrées au tissage, à la poterie et à la gastronomie cham. Sur le site de la tour Pô-Sah-Inư, classé monument national, les visiteurs peuvent également découvrir des objets anciens datant du Xe au XVIIIe siècle et s’initier à certaines techniques artisanales sous la conduite d’artisans.

Cette mise en valeur du patrimoine contribue à renforcer l’attrait touristique du festival. La dernière édition organisée sur le site de Pô-Sah-Inư a ainsi accueilli plus de 7 000 visiteurs, soit deux fois plus que l’année précédente. Parallèlement, les autorités locales développent la promotion numérique des sites patrimoniaux. La commune de Bac Binh a notamment numérisé l’espace du temple de Po Nit, accessible sur le site dulichbacbinh.vn, afin d’en faciliter la découverte par le public.

Sur le littoral, le festival de la Prière pour une pêche abondante est lié au culte de la Baleine, une tradition spirituelle importante pour les communautés de pêcheurs. Outre les rites traditionnels, le programme comprend des représentations de bài chòi, un art populaire mêlant chant et jeu, du théâtre traditionnel ainsi que des jeux folkloriques. Afin d’enrichir l’offre touristique, d’autres expressions culturelles liées à la vie maritime, notamment les chants populaires des pêcheurs et les techniques traditionnelles de lancer de filets, devraient également être mises en scène.

Les traditions de la communauté chinoise contribuent elles aussi à la diversité culturelle de la province. Organisé tous les deux ans, le festival Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Xuất Du constitue une manifestation emblématique de cette communauté. Lors de la dernière édition, plus de 1 700 participants costumés ont pris part aux festivités, soit deux fois plus que lors de l’édition précédente. De son côté, la Fête de la Mi-Automne a été portée à l’échelle provinciale. À cette occasion, 27 grandes lanternes et plus de 2 160 petites lanternes provenant de 19 localités ont défilé dans les rues.

Préserver le patrimoine et promouvoir un tourisme durable

Parallèlement à l’amélioration de l’organisation des festivals, Lâm Đồng accorde une attention particulière à la restauration des sites historiques et culturels cham, à la conservation des objets anciens et à la sauvegarde des métiers artisanaux traditionnels. La transmission des pratiques culturelles populaires est également encouragée. Avec plus de 1 500 objets exposés, le Centre d’exposition de la culture cham constitue notamment un lieu de découverte du patrimoine pour les visiteurs.

Les autorités locales renforcent par ailleurs leur coopération avec les services compétents et les entreprises afin d’élargir la portée des festivals, de diversifier les activités proposées et d’intensifier leur promotion. Le recours aux outils numériques et aux plateformes de communication modernes permet également de diffuser plus largement les informations sur les manifestations culturelles et les sites patrimoniaux.

Toutefois, la promotion des festivals auprès des marchés touristiques internationaux reste limitée au regard du potentiel et de la diversité culturelle de la province. Pour y remédier, les localités doivent annoncer suffisamment tôt le calendrier des festivités, afin de permettre aux voyagistes de préparer leurs repérages, de nouer des partenariats et de concevoir des circuits adaptés.

La sélection de festivals susceptibles de donner lieu à des produits touristiques saisonniers constitue également une piste à privilégier. Ces offres pourraient associer visites de sites patrimoniaux, découverte des traditions locales, spectacles d’art populaire, gastronomie traditionnelle et initiation aux métiers artisanaux. En outre, permettre aux visiteurs de participer directement aux activités culturelles contribuerait à enrichir leur expérience et à renforcer l’attrait des produits proposés.

Grâce à la richesse de son patrimoine culturel, Lâm Dong dispose d’atouts pour développer une offre touristique distinctive. La valorisation des festivals, soutenue par une promotion plus efficace et une participation accrue des communautés locales, devrait permettre de mieux exploiter ces ressources, tout en conciliant développement touristique, préservation du patrimoine et amélioration des conditions de vie des habitants. - VNA