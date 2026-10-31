Tay Ninh : connecter écosystème forestier et patrimoine pour promouvoir le tourisme vert

Tay Ninh (VNA) - Le tourisme fondé sur la conservation du patrimoine naturel et historique s’affirme comme une voie durable de valorisation des ressources locales. Dans cette perspective, la province méridionale de Tay Ninh mise sur le développement de l’écotourisme, du tourisme de villégiature et des loisirs dans les massifs forestiers relevant du Comité de gestion des sites historiques de la révolution du Sud, à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2040.

Ce programme vise à faire de l'industrie sans fumée un secteur économique de pointe, conformément au plan provincial n° 1308/KH-UBND arrêté le 27 mars 2026, tout en sauvegardant l'intégrité paysagère, historique et culturelle locale afin de rehausser la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) régional et stimuler le développement socio-économique.

L’un des axes majeurs du projet consiste à valoriser les sites historiques révolutionnaires en les reliant aux principales destinations touristiques de la province et de la région. Les anciennes bases du Front national de libération du Sud-Vietnam et du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam seront ainsi intégrées à des circuits reliant le parc national de Lo Go-Xa Mat, la zone touristique nationale du mont Ba Den et les sites de la région de Dong Thap Muoi. Le site de l’ancienne base du Comité provincial du Parti à Boi Loi servira également d’étape pour relier Tay Ninh à Long An et à d'autres destinations régionales.

Selon le plan d’aménagement, trois sites dédiés à l’écotourisme, au tourisme de villégiature et aux loisirs couvriront près de 236 hectares au total. Autour de l’ancienne base du Comité provincial du Parti à Boi Loi, dans la commune de Hung Thuan, 61,53 hectares de forêt de plantation sont prévus pour un projet d’écotourisme fondé sur la location de l’environnement forestier.

Tay Ninh mise sur le développement de nombreux produits touristiques uniques, contribuant ainsi à renforcer l'attrait et la diversité des expériences proposées aux touristes. Photo : VNA

D’ici 2030, la province ambitionne d’attirer au moins un investisseur, de créer quatre circuits reliant les sites historiques aux destinations touristiques locales et régionales, d’accueillir plus de 200 000 visiteurs et de générer plus de 500 emplois. À l’horizon 2040, ces sites devraient devenir une destination emblématique associant patrimoine culturel et historique, écotourisme et loisirs.

Soulignant la position stratégique de Boi Loi, sur l’axe reliant Hô Chi Minh-Ville au mont Ba Den, le directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Dinh Xuan, a préconisé un développement touristique durable, privilégiant l’énergie solaire, la réutilisation de l’eau et le principe des « 3R » : réduire, réutiliser et recycler. Il a également appelé à mettre en place un mécanisme de partage équitable des retombées économiques entre le comité de gestion des sites, les investisseurs et les ménages locaux chargés de la protection des forêts, afin de créer des moyens de subsistance durables et d’encourager la préservation des forêts et de la biodiversité.

Le vice-président du Comité populaire de Tay Ninh, Pham Tan Hoa, a souligné que le développement de l’écotourisme devait aller de pair avec la protection des forêts, la conservation de la nature et la préservation du patrimoine historique. Les investissements ne doivent porter atteinte ni à la fonction protectrice des forêts, ni à la biodiversité, ni aux exigences de défense et de sécurité, ni aux sites historiques et culturels. Les aménagements doivent s’intégrer harmonieusement au milieu naturel et utiliser des matériaux respectueux de l’environnement.

Pour 2026, Tay Ninh vise 10 millions de visiteurs, dont 200 000 touristes internationaux, et 8 000 milliards de dôngs de recettes touristiques, avec l’ambition de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la province a accueilli environ 5,7 millions de visiteurs au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 11,3 % sur un an, pour des recettes estimées à 5 000 milliards de dôngs, en progression de 31,6 %. Ces résultats constituent une base importante pour développer davantage l’offre d’écotourisme associant forêts et sites historiques. -VNA