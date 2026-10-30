Tourisme

Quy Nhon cherche à développer son tourisme nocturne

Malgré ses nombreux atouts touristiques, Quy Nhon peine encore à développer une offre nocturne suffisamment diversifiée pour retenir les visiteurs.

Quy Nhon a besoin d'un nouvel élan pour développer son économie nocturne. Photo : VNA
Quy Nhon a besoin d'un nouvel élan pour développer son économie nocturne. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) – Avec ses plages et ses paysages naturels, Quy Nhon attire de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Pourtant, malgré son potentiel touristique, la ville manque encore d'activités et de divertissements nocturnes pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour.

Originaire de Dong Nai, Pham Vu Trung Duc découvre Quy Nhon pour la première fois. Séduit par ses plages, ses paysages préservés et sa gastronomie, il regrette toutefois le manque d'animations en soirée.

« Après le dîner, nous nous sommes promenés sur la plage et avons visité le marché de nuit, mais nous avons vite fait le tour des activités proposées. Comparée à l'animation de la journée, la ville est bien trop calme le soir », raconte-t-il.

Ce constat est partagé par de nombreux visiteurs, qui estiment que Quy Nhon devrait diversifier ses activités nocturnes, notamment dans les domaines des loisirs et de la culture.

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La plage de Quy Nhon bondée de touristes pendant la haute saison. Photo : VNA

Le restaurant Z Beach, situé en bord de mer, illustre également les difficultés du tourisme nocturne en dehors de la haute saison estivale. Alors qu'il accueillait plusieurs centaines de clients chaque soir il y a quelques mois, il n'en reçoit désormais que quelques dizaines, principalement des touristes vietnamiens et des habitants.

Selon Nguyen Diem Ngoc, responsable du restaurant, les grands événements organisés dans le cadre de l'Année nationale du tourisme ont attiré de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Mais la fréquentation a nettement diminué après la fin de ces manifestations.

Le Duy Lan, directeur général de la société Quy Nhon Sea Beer Restaurant, souligne que les attentes des touristes évoluent. Ceux-ci ne viennent plus seulement pour visiter les sites touristiques ou profiter des plages, mais souhaitent également se divertir le soir. Il estime donc nécessaire de développer de nouvelles offres touristiques, en particulier des activités nocturnes.

Ces dernières années, les autorités de Gia Lai et des quartiers de Quy Nhon ont mis en place des programmes visant à développer l'économie nocturne, notamment à travers la création de zones commerciales et de lieux de restauration. Toutefois, les initiatives restent dispersées, de petite taille et peu diversifiées, sans véritable offre capable d'attirer durablement les visiteurs.

Selon Phan Tuan Hoang, vice-président permanent du Comité populaire du quartier de Quy Nhon, les autorités locales préparent actuellement les procédures d'appel d'offres et d'adjudication nécessaires à la création d'une rue piétonne.
Ce projet devrait encourager les touristes à prolonger leur séjour et à dépenser davantage dans les hôtels, les restaurants, les commerces et les transports.

Les autorités locales entendent également développer les activités de loisirs nocturnes tout en valorisant les sites touristiques existants, afin d'offrir davantage de possibilités de divertissement aux habitants et aux visiteurs.

De son côté, le président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Pham Anh Tuan, a demandé aux autorités locales d'accélérer le développement de l'économie nocturne, en diversifiant les activités de loisirs, de restauration, de shopping et les services touristiques. L'objectif est de prolonger les séjours, d'augmenter les dépenses des visiteurs et de créer des emplois durables pour la population locale.

Pour y parvenir, les autorités devront également lever les obstacles réglementaires et créer des conditions favorables à l'investissement des entreprises dans ce secteur. – VNA

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