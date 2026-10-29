Le tourisme communautaire, moteur de transformation des villages montagneux

Lai Chau (VNA) – Le tourisme communautaire et les sports d’aventure contribuent à transformer les villages montagneux du Nord du Vietnam. En créant des sources de revenus supplémentaires, ils améliorent les conditions de vie des habitants et favorisent la préservation des traditions locales, malgré les contraintes liées au relief et aux infrastructures de transport.



De villages isolés à destinations touristiques



Dans la province de Lai Chau, les villages de Lao Chai 1 et de Sin Suoi Ho ont su faire de leurs paysages et de leur identité culturelle des atouts touristiques. Malgré les difficultés d’accès depuis Hanoï, ils attirent un nombre croissant de visiteurs venus découvrir la vie locale et profiter de la nature.



À Lao Chai 1, dans la commune de Khun Ha, les autorités locales ont encouragé le développement du tourisme communautaire dès 2016, en sélectionnant cinq familles chargées de s’inspirer des expériences menées dans d’autres provinces. Avec le soutien de l’État pour l’amélioration des routes et la construction d’hébergements, les habitants ont aménagé leurs maisons et renforcé les normes d’hygiène. Aujourd’hui, 18 des quelque 40 foyers du village proposent des hébergements touristiques, contribuant ainsi à diversifier les revenus des habitants, même si ceux-ci restent modestes.



À environ 60 kilomètres de là, Sin Suoi Ho, village de l’ethnie Hmong reconnu comme destination de tourisme communautaire en 2015, propose un marché traditionnel, des boutiques de textiles brodés, des restaurants et des cafés. Près de 30 foyers y accueillent des visiteurs.



Giang A Chinh, chef du village et pionnier du secteur, souligne qu’en une décennie, la localité a profondément évolué. Autrefois isolée, elle comptait 80 % de foyers vivant dans la pauvreté. Elle est aujourd’hui devenue une communauté plus propre et mieux aménagée. Le tourisme et la vente de produits agricoles génèrent des revenus se chiffrant en milliards de dongs, contribuant à améliorer les conditions de vie des habitants.



Les courses en montagne donnent également un nouvel élan à l’activité touristique. Organisée à Khun Ha, l’épreuve « Empreintes de la saison dorée » a réuni près de 1 000 participants et affiché complet dans les hébergements de Lao Chai 1. Début octobre, la course « Pas dans les nuages : à la conquête de l’ancienne voie pavée de Pavi » a, quant à elle, attiré des centaines de visiteurs à Sin Suoi Ho.



Selon Tran Quang Khang, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Lai Chau, la province abrite sept des dix plus hauts sommets du Vietnam. Les autorités encouragent ainsi les courses en montagne et les sports d’aventure afin de mieux valoriser le potentiel touristique de ce relief accidenté.



Agriculture et tourisme : une alliance porteuse



Dans la province de Son La, l’amélioration des liaisons routières et la fertilité des terres favorisent le développement du tourisme vert. Dans la commune de Ngoc Chien, la coopérative Nam Nghep, dirigée par Nguyen Cao Cuong et composée de 14 membres, travaille avec près de 100 guides et porteurs. Durant l’été 2026, elle a organisé des camps pour enfants proposant des activités en pleine nature et des échanges culturels.

Situé à environ 1 200 mètres d'altitude, à quelque 18 kilomètres du centre de la province de Lai Chau, le village de Lao Chai (commune de Khun Ha) s'impose comme une destination phare du tourisme communautaire dans le Nord-Ouest. Outre ses paysages naturels majestueux, sa mer de nuages ​​féérique et son climat frais tout au long de l'année, Lao Chai séduit également les touristes par la préservation de son patrimoine culturel traditionnel, profondément ancré dans la vie de l'ethnie Hmong. Photo : VNA





À Van Son, une localité de Moc Chau, le tourisme s’appuie sur les ressources agricoles, notamment quelque 900 hectares de plantations de thé et 225 hectares de vergers. Les visiteurs peuvent participer aux travaux agricoles et découvrir les savoir-faire locaux. Depuis le début de 2026, la localité a accueilli des centaines de milliers de touristes et généré environ 600 milliards de dongs de recettes, soit près de 23 millions de dollars.



Ngo Huy Viet, directeur du complexe touristique Mocha Hill, situé dans le quartier de Van Son, souligne que cette complémentarité permet aux visiteurs de découvrir la culture du thé propre à Moc Chau. Depuis la mi-2024, le complexe produit du thé biologique sous la marque « Mocha Tea » et propose des activités immersives, de la récolte des feuilles à leur transformation et à leur dégustation.



Selon Tran Quang Hai, vice-président du Comité populaire de Van Son, ce modèle permet d’accroître la valeur des productions agricoles et de procurer des revenus supplémentaires aux agriculteurs grâce à la vente directe de leurs produits.



Diversifier les expériences pour pérenniser la croissance



Malgré les progrès accomplis, le tourisme à Lao Chai 1, Sin Suoi Ho, Ngoc Chien et Van Son reste encore peu structuré et insuffisamment diversifié. Pour renforcer l’attractivité de ces destinations, il est nécessaire d’enrichir l’offre d’activités, d’intensifier la promotion des communautés et de leurs sites touristiques et de multiplier les canaux de commercialisation des produits locaux, notamment ceux certifiés dans le cadre du programme OCOP (« Une commune, un produit »).



La diversification des expériences touristiques et une meilleure valorisation des ressources naturelles, culturelles et agricoles permettront de consolider un modèle de tourisme durable, générateur de revenus et bénéfique aux populations locales.- VNA